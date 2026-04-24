La cuarta temporada de 'Invincible' ha llegado a su fin, pero los fans no se quedarán con las ganas, ya que la quinta temporada está confirmada. La pregunta principal ahora es cuánto tiempo tendrán que esperar y si será tan largo como los intervalos entre temporadas anteriores.

Basada en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, la serie sigue a Mark Grayson (Steven Yeun), hijo de Omni-Man (JK Simmons), otrora conocido como uno de los protectores más poderosos de la Tierra. Tras desarrollar sus propios poderes, Mark se convierte en el superhéroe "Invencible".

La cuarta temporada se centra en la Guerra Viltrumita, donde Mark se enfrenta a su líder, Thragg (Lee Pace). En el episodio final, se ve obligado a tomar una difícil decisión: dejar que los viltrumitas destruyan la Tierra o permitirles vivir en el planeta y usarlo como criadero para reconstruir su imperio.

¿Cuándo se estrenará la quinta temporada de 'Invincible' en Prime Video?

Al momento de escribir esto, aún no hay fecha de estreno confirmada para la quinta temporada, pero podría llegar antes de lo previsto. Los cocreadores de la serie confirmaron que la quinta temporada ya está en la fase final de producción.

"Fin de la producción, comienzo de la postproducción. Supongo que podemos decir eso. Pero eso lleva mucho tiempo. No es como una semana", dijo Simon Racioppa a Collider .

"Primero se graba la voz, así que eso se hizo hace años. Es increíble. El otro día comentábamos que estábamos trabajando en la quinta temporada casi al mismo tiempo que promocionábamos la segunda. Así que se acumula muchísimo trabajo", añadió Robert Kirkman.

Cuando se le preguntó sobre un plazo específico para la próxima temporada, Kirkman dijo que "no puede confirmar nada", pero que "quizás sea en abril [de 2027]".

"Tal vez en mayo. Tal vez en enero. No lo sé. ¿Quién sabe? Ya veremos. Pero diría que el objetivo es regresar en este plazo general", añadió.

Cabe destacar que hubo un lapso de un año entre el final de la tercera temporada en marzo de 2024 y el estreno de la cuarta. Por lo tanto, si la quinta temporada sigue este patrón, el público puede esperar su estreno alrededor de abril de 2027.

En cuanto a cuántas temporadas tendrá 'Invincible', Kirkman declaró a The Direct el año pasado que podrían ser entre siete y nueve temporadas, aunque espera que "lleguen a tener 11 temporadas o más".

Qué esperar tras el final del episodio 8 de la temporada 4

Es evidente que los viltrumitas seguirán siendo una amenaza en la quinta temporada, y los que queden se esconden en la Tierra, reconstruyendo sus filas en silencio.

La escena postcréditos también plantea un conflicto importante. Allen el Alien (Seth Rogen) recibe las últimas órdenes de su predecesor Thaedus (Peter Cullen) para usar una versión "perfeccionada" del Virus de la Plaga, que podría aniquilar a todos los viltrumitas, pero también "atacar a aquellos con genética similar", incluidos los humanos. Esto podría generar tensiones entre el nuevo líder de la Coalición de Planetas y Mark.

Happy Urath Day. Season 4 finale is now streaming!!!! pic.twitter.com/xZN28nSrBF — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 22, 2026

Basándonos en lo que sucede en los cómics, los espectadores también pueden esperar el regreso de Dinosaurus (Matthew Rhys), un villano al que Mark se enfrentó en el primer episodio de la cuarta temporada. También se espera el regreso de Monster Girl (Grey Griffin/Kevin Michael Richardson) y Robot (Ross Marquand), así como otra invasión de Flaxan.

Mientras tanto, quienes estén ansiosos por saber qué sucede a continuación pueden continuar la historia en los cómics, comenzando en el número 79 después de los eventos de la cuarta temporada.