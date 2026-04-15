El veterano actor David Hasselhoff está causando sorpresa entre sus seguidores debido a su aspecto frágil en fotografías recientes tomadas después de una serie de operaciones y momentos personales difíciles.

Hasselhoff, conocido por sus enérgicas actuaciones en Baywatch, hizo senderismo por Calabasas, California, junto a su esposa, Hayley Roberts. Las fotos publicadas por el Daily Mail revelaron que el actor de 73 años ahora camina con la ayuda de bastones de trekking.

Un representante del actor se pronunció sobre su estado de salud en un comunicado citado por el medio. "Se está recuperando de una cirugía de cadera y rodilla, y el proceso está transcurriendo favorablemente".

El informe señalaba que esta era la primera vez que se veía a Hasselhoff en público en meses, tras una aparición previa en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde se le vio cojeando y posteriormente utilizando una silla de ruedas para desplazarse.

Los observadores también recordaron comentarios anteriores del actor sobre su salud. "Me operan de la rodilla la semana que viene", dijo.

Los fans reaccionaron con fuerza a las recientes imágenes, y muchos expresaron su sorpresa por su estado físico. "Ay, qué triste verlo. Realmente ha envejecido."

Otros especularon sobre su apariencia y su salud a largo plazo. "Vaya. Parece mucho mayor de 73 años. Eso es lo que pasa cuando uno se pasa de fiesta".

Sin embargo, algunos comentaristas defendieron el proceso de recuperación del actor y destacaron la dificultad de la rehabilitación tras una cirugía mayor. "Se necesita tiempo y mucha rehabilitación física para recuperarse de esas operaciones. Hasselhoff está muy bien si ya está haciendo senderismo en la naturaleza".

Los comentarios adicionales se centraron en su vida personal y la dinámica de sus relaciones, destacando la diferencia de edad entre él y su actual esposa. Otro observador escribió: "¡Al principio pensé que era su hija!".

Según Atlanta Black Star , Hasselhoff saltó a la fama en la década de 1980 gracias a Knight Rider y posteriormente alcanzó el reconocimiento mundial con Baywatch, una serie que también ayudó a financiar durante su desarrollo inicial.

El informe también hacía referencia a importantes problemas personales en sus últimos años de vida, incluida una batalla muy publicitada contra el alcoholismo a mediados de la década de 2000, que afectó temporalmente a los acuerdos de custodia de sus hijos.

Sin embargo, Hasselhoff ha logrado reconstruir partes de su vida privada, incluida su relación con Roberts, quien se unió a él como su esposa después de conocerla en 2011 mientras aparecía en televisión en el Reino Unido.

Aunque continúa recuperándose de su terrible experiencia, estas fotografías han suscitado un debate entre muchas personas sobre los temas del envejecimiento y la buena forma física.