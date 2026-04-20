El actor Patrick Muldoon, conocido por su papel en la serie "Days of Our Lives", ha fallecido tras sufrir un paro cardíaco.

Muldoon, conocido por sus papeles en Days of Our Lives , Melrose Place y Starship Troopers , falleció a los 57 años tras sufrir un infarto repentino. Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, confirmó su muerte el domingo en su casa de Beverly Hills.

Muldoon tomó un café con su novia antes de ducharse esa mañana. Su novia lo encontró inconsciente en el suelo del baño después de que tardara más de lo previsto, según declaró Shana a TMZ. Los paramédicos acudieron al lugar e intentaron reanimarlo, pero no lo consiguieron.

A Muldoon le sobreviven su pareja, Miriam Rothbart, sus padres, Deanna y Patrick Muldoon Sr., su hermana y cuñado, Shana y Ahmet Zappa, y sus sobrinos, Halo y Arrow Zappa.

Putrick Muldoon recibe un homenaje de su compañera de reparto de Days of Our Lives.

This is such heartbreaking news. Pat was a rare kind of person—brilliantly talented, endlessly kind, and generous in spirit. I was so lucky to have worked with him when I first started at Days, he made me feel at ease right away. He brought his unique charm and humor to work… https://t.co/Q5pSQoDdJI — Alison Sweeney (@Ali_Sweeney) April 20, 2026

Alison Sweeney, coprotagonista de Days of Our Lives, expresó su pesar por el repentino fallecimiento de Muldoon en X y le rindió homenaje. "Esta noticia es desgarradora. Pat era una persona excepcional, con un talento brillante, infinitamente amable y generoso", escribió.

"Tuve muchísima suerte de trabajar con él cuando empecé en Days . Me hizo sentir cómoda enseguida", continuó. "Aportaba su encanto y humor únicos al trabajo cada día. Un tipo con un talento excepcional, al que echaremos mucho de menos".

La publicación de Sweeney se llenó de comentarios y condolencias, muchos de ellos de fans de Muldoon de toda la vida. "¡Estoy devastada, muy triste y en estado de shock!", escribió una usuaria. "¡Fue mi primer amor platónico en Days ! Conocí a muchos actores de Days , incluyendo a Alison, pero siempre quise conocer a Patrick. ¡Qué triste! ¡Se fue demasiado pronto! Que en paz descanse."

Según Marca , Patrick Muldoon tenía un patrimonio neto estimado de 1,1 millones de libras esterlinas (1,5 millones de dólares). Su fortuna provenía principalmente de sus papeles en cine y televisión a lo largo de una carrera de 36 años.

El legado cinematográfico y televisivo de Muldoon

Se le recuerda principalmente por interpretar a Austin Reed en Days of Our Lives desde 1992 hasta 1995 y nuevamente desde 2011 hasta 2012. Muldoon también interpretó al villano Richard Hart en Melrose Place desde la tercera hasta la quinta temporada.

Al principio de su carrera, apareció como Matt en ¿Quién manda aquí? en 1990, cuando aún estaba en la universidad. Después de graduarse de la USC en 1991, tuvo un papel recurrente como Jeffrey Hunter en Salvados por la campana .

En el cine, Muldoon protagonizó la exitosa película de ciencia ficción de 1997 , Starship Troopers, en el papel de Zander Barcalow. Entre sus trabajos más recientes se incluyen Deadlock , Vanquish , Marlowe y Murder at Hollow Creek .

Última publicación de Patrick Muldoon en redes sociales

Su última película, Dirty Hands , se estrenará a finales de este año. Muldoon también fue productor ejecutivo de la próxima película Kockroach , protagonizada por Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz.

"Estoy muy emocionado de formar parte de este increíble proyecto, KOCKROACH, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Egerton, Zazie Beetz y Alec Baldwin. El rodaje está en Australia", escribió en la que resultó ser su última publicación en Instagram .

Muldoon era oriundo de Los Ángeles, nació el 27 de septiembre de 1968. Asistió a la escuela secundaria Loyola y a la Universidad del Sur de California, donde jugó como ala cerrada para los Trojans y ganó dos anillos del Rose Bowl.

Muldoon nunca se casó. Mantuvo su vida personal en gran medida en privado, pero anteriormente tuvo relaciones sentimentales con las actrices Denise Richards y Juliette Binoche.