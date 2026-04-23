Pluto TV apuesta a que los espectadores más jóvenes no solo buscan el último estreno, sino que también regresan a las series que ya les encantan.

La plataforma anunció una expansión de su oferta de streaming gratuito, incorporando 'Hart of Dixie', 'Arrow', 'The 100' y 'Everwood', cuatro series que se estrenan en la plataforma dentro de la categoría de streaming gratuito. Esta iniciativa está dirigida específicamente a espectadores de entre 18 y 34 años, que actualmente constituyen el segmento de audiencia de más rápido crecimiento de Pluto TV.

Según la compañía, los títulos estarán disponibles en su biblioteca gratuita bajo demanda y en sus canales lineales a partir del 1 de mayo, y Everwood se unirá el 1 de junio. Esta selección refleja un claro patrón de consumo televisivo entre el público joven. Datos de NRG Research, citados por Pluto TV, muestran que el 72 % de los espectadores de la Generación Z prefieren contenido de las décadas de 2000 y 2010.

El anuncio subraya un cambio más amplio en la industria, donde el streaming gratuito con publicidad sigue ganando terreno y el contenido de catálogo impulsa el consumo. Pluto TV afirmó que el 62 % de los hogares estadounidenses ven ahora contenido en streaming gratuito mensualmente, mientras que su audiencia de entre 18 y 34 años creció más del 30 % entre enero de 2025 y enero de 2026.

La misma investigación destaca el predominio de los títulos de catálogo. Estos representan el 60% del total de la audiencia televisiva a nivel nacional, cifra que asciende al 65% entre los espectadores de 18 a 34 años. Entre la Generación Z, el 40% afirma ver programas antiguos porque les resultan reconfortantes y nostálgicos.

"Pluto TV es fundamental para nuestra estrategia de venta directa al consumidor. La transmisión gratuita se está expandiendo más rápido que cualquier otro segmento del mercado, y el público de entre 18 y 34 años es el que crece más rápidamente", declaró Cindy Holland, presidenta de la división de venta directa al consumidor de Paramount Skydance.

Holland añadió que la empresa se centra en ofrecer una experiencia más personalizada. "Estamos creando una experiencia más deliberada y cuidadosamente seleccionada para nuestros consumidores, que a su vez aporte un valor real a nuestros socios. El streaming gratuito no tiene por qué ser un simple almacén, sino un destino", afirmó.

Will Gurman, vicepresidente sénior de alianzas de contenido y programación de Pluto TV, afirmó que los espectadores más jóvenes no buscan simplemente novedades. "Los datos nos indican que el público joven no quiere novedades por el mero hecho de ser nuevas, sino que busca calidad", declaró, y añadió que ofrecer más de 400 episodios de series conocidas ayuda a reducir la fatiga de la toma de decisiones.

La nueva programación incluye títulos con sólidas comunidades de fans, varias temporadas y un atractivo cultural perdurable. Hart of Dixie, que se emitió de 2011 a 2015, trae 76 episodios de comedia romántica dramática. Arrow, la serie de superhéroes que dio origen a una franquicia televisiva, añade 170 episodios de su emisión de 2012 a 2020. The 100, un drama postapocalíptico con una fiel base de seguidores, aporta 100 episodios. Everwood, emitida originalmente de 2002 a 2006, se unirá con 89 episodios a partir del 1 de junio.

Pluto TV también anunció que My Wife & Kids estará disponible a partir del 1 de mayo. Esta comedia protagonizada por Damon Wayans se suma a una selección de comedias familiares protagonizadas por actores negros, entre las que se incluyen Sister, Sister, The Parkers, The Game y Moesha, que suelen figurar entre los programas más vistos de la plataforma por el público joven.

La compañía señaló que sus usuarios registrados a nivel mundial crecieron un 67% interanual, y que estos usuarios representan ahora el 65% de todas las horas de visualización en Estados Unidos.

Con esta estrategia, Pluto TV apuesta por una idea sencilla que está ganando terreno en la industria del entretenimiento: en un mundo de infinitas opciones, lo familiar suele ser la clave del éxito.