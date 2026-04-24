Sean "Diddy" Combs sufrió una derrota contundente en su demanda por difamación de 100 millones de dólares contra NBCUniversal por el documental de 2025 "Diddy: The Making of a Bad Boy", según dictaminó un juez de Nueva York el martes, desestimando todas las demandas presentadas por el magnate del hip-hop.

La jueza Phaedra F. Perry-Bond desestimó la demanda contra NBCUniversal, Peacock TV y Ample LLC, derivada del documental emitido en Peacock el 2 de enero de 2025.

Diddy argumentó que la película le causó "un daño sustancial a su reputación y a sus finanzas", planteando tres preocupaciones principales con respecto a las acusaciones presentadas en el documental.

En relación con el daño a la reputación, la jueza Perry-Bond declaró: "Es inconcebible cómo el documental pudo haber causado un daño adicional a la reputación de [Diddy], que ya estaba empañada por las numerosas demandas, el video de violencia doméstica, la cobertura de prensa y una acusación penal antes de la publicación del documental".

Entre las acusaciones que Diddy refutó se encontraban las que lo vinculaban con las muertes de Kim Porter, Biggie Smalls, Heavy D y Andre Harrell, además de un intento de asesinato de Al B. Sure. El rapero también cuestionó las afirmaciones de un entrevistado que lo acusaba de traficar sexualmente con menores y de grabar videos sexuales en secreto.

El tribunal no encontró pruebas de que NBCUniversal actuara con grave irresponsabilidad, requisito indispensable para demostrar la difamación en este caso. La jueza Perry-Bond señaló que el documental incluía informes forenses oficiales que indicaban que Kim Porter (neumonía lobar), Heavy D (embolia pulmonar) y Andre Harrell (insuficiencia cardíaca) fallecieron por causas naturales.

La película también reveló posibles prejuicios de entrevistados como Al B. Sure, quien tenía una relación personal con Combs, y mostró a los propios abogados de Combs negando ante la cámara las acusaciones de agresión sexual.

"El documental demuestra un enfoque cuidadosamente seleccionado y matizado que revela los prejuicios de los entrevistados e incluye contraargumentos a las declaraciones supuestamente difamatorias, incluidas declaraciones del demandante y sus abogados. El documental ofrece a los espectadores numerosos puntos de vista, junto con información objetiva, a partir de los cuales el espectador puede sacar sus propias conclusiones sobre los diversos temas tratados", declaró la jueza Perry-Bond, según AllHipHop .

Además, el tribunal aplicó la doctrina de inmunidad del demandante por difamación, dictaminando que la reputación de Combs ya estaba gravemente dañada antes del estreno del documental. Esto se fundamentó en pruebas que incluían un video de vigilancia de un hotel que mostraba a Combs agrediendo a la cantante Cassie Ventura, su acusación penal federal y numerosas demandas civiles en su contra.

El juez también hizo referencia a la declaración que Combs hizo durante la audiencia de sentencia en relación con el video, donde admitió que sus acciones fueron "repugnantes, vergonzosas y enfermizas", según los documentos judiciales.

Diddy, que actualmente cumple una condena de 50 meses de prisión, podría ser responsable de cubrir los gastos legales de NBCUniversal tras este sobreseimiento.

Esta decisión supone un gran avance en las batallas legales que mantiene el magnate de la música.

Por otra parte, The Mirror informó que Sean 'Diddy' Combs estaría planeando una importante "gira de redención" tras su esperada liberación de prisión en 2028, pero los expertos dicen que un regreso exitoso no está garantizado debido a su reputación dañada y al cambio en la actitud del público.