El mundo del hip-hop quedó conmocionado tras las acusaciones de que una de las figuras más influyentes de la industria, Gucci Mane, fue víctima de una violenta traición en Dallas. Las autoridades federales han detallado recientemente un relato escalofriante de una sesión de grabación que se convirtió en una emboscada armada y táctica dentro de su estudio.

Se suponía que era una reunión para tratar el contrato discográfico de Poosh Shiesty. Sin embargo, según se informa, el encuentro terminó con el fundador del sello 1017 retenido contra su voluntad y despojado de sus pertenencias.

Este incidente marca un capítulo oscuro en la relación entre un mentor y sus antiguos protegidos. Los investigadores federales sugieren que el plan no fue un acto de agresión espontáneo, sino una "toma de control" calculada en la que participaron al menos dos raperos y más personas.

Cargos federales vinculan a Pooh Shiesty y Big30 con la emboscada de Dallas.

En el centro de la investigación federal se encuentran varios acusados de alto perfil, entre ellos los prominentes raperos Pooh Shiesty, cuyo nombre real es Lontrell Williams Jr., y Big30, cuyo nombre de nacimiento es Rodney Wright Jr. Los documentos legales identifican a ambos, al padre de Shiesty, Lontrell Williams Sr., y a otras seis personas como los principales sospechosos del ataque orquestado contra Gucci Mane, cuyo nombre legal es Radric Delantic Davis.

La fiscalía alega que los sospechosos actuaron en conjunto para someter al veterano artista y a su equipo de seguridad durante la sesión en el estudio. Según la denuncia penal, los sospechosos no actuaron solos, sino que formaban parte de un plan coordinado para obtener una importante suma de dinero.

Las pruebas presentadas por el FBI apuntan a un robo premeditado, diseñado para aprovechar la cercanía que mantenían con su antiguo mentor. Para muchos, la participación de Pooh Shiesty y Big30 representa una profunda traición a la confianza, tanto profesional como personal.

Los nueve sospechosos han sido acusados de secuestro y conspiración para cometer secuestro. Ocho de ellos, entre ellos Shiesty, el padre de Shiesty y Big30, fueron arrestados el miércoles, según 11Alive .

BREAKING: Rapper Gucci Mane was robbed at gunpoint and kidnapped in Dallas music studio by Pooh Shiesty and Big30, DOJ says https://t.co/hsLRkgAJF2 — WFAA (@wfaa) April 2, 2026

Toma de control armada coordinada disfrazada de negociación contractual.

La denuncia penal federal alega que Pooh Shiesty concertó una reunión con Gucci Mane el 10 de enero para hablar sobre su contrato discográfico. El rapero de "Back in Blood" y sus acompañantes llegaron alrededor de las 15:15 y le exigieron a Mane que lo liberara del contrato. Sin embargo, Mane se negó, lo que provocó la ira de Shiesty y una discusión. El ambiente se tornó hostil casi de inmediato, cuando el grupo supuestamente sacó armas de fuego.

Según los informes, Pooh Shiesty sacó una pistola tipo AK y obligó a Mane a firmar, a punta de pistola, la rescisión de su contrato discográfico. El rapero de Atlantic finalmente firmó, pero no se le permitió salir de la habitación. Los delincuentes supuestamente robaron los relojes Rolex, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor de Mane y otras dos víctimas. Big30 presuntamente bloqueó la puerta, dejándolos atrapados dentro de la habitación.

La denuncia también alegaba que Mane fue empujado al sofá y que las víctimas creían que iban a ser ejecutadas. Sin embargo, Shiesty apuntó con una pistola a la cabeza de otra víctima y les ordenó que abandonaran la sala de control y el estudio. Según los informes, los sospechosos se marcharon a las 16:48.

Horas después del presunto robo, los acusados publicaron algunos de los artículos robados en las redes sociales, según informó Page Six .

Los investigadores se centran en el hecho de que la reunión se concertó intencionadamente bajo el pretexto de una reconciliación profesional. Este grado de premeditación fue lo que llevó a la intervención de los fiscales federales , elevando el caso de un robo local a una investigación federal por secuestro.

El legado de 1017 registros y el ascenso de los acusados

Gucci Mane es ampliamente reconocido como un pionero del rap, habiendo lanzado álbumes influyentes y apadrinado a decenas de artistas a través de su sello 1017. Su carrera se ha caracterizado por una transición desde un pasado turbulento hasta un respetado rol ejecutivo. Sin embargo, la actual batalla legal amenaza con eclipsar sus recientes éxitos profesionales y su reputación como figura clave en la escena de Atlanta.

Pooh Shiesty, conocido por su exitoso sencillo "Back in Blood", fue considerado en su momento la joya de la corona de la marca Gucci. Su estilo agresivo y sus letras crudas le granjearon una enorme popularidad, al igual que a su colaborador cercano Big30. Big30 es conocido por su habilidad para contar historias y por su proyecto debut, "King of Killbranch", que consolidó su posición como una estrella emergente de Memphis.

La relación entre los tres fue vista en su momento como un modelo de éxito discográfico, con Gucci Mane proporcionando la plataforma para que ambos jóvenes alcanzaran el estatus de disco de platino. Ahora, esa relación se analiza en un tribunal en lugar de en un estudio de grabación.

A medida que avanza el caso, el futuro del legado de 1017 sigue siendo incierto, lo que lleva a los fans a preguntarse cómo una colaboración basada en la música pudo terminar en una confrontación tan violenta.