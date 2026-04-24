A$AP Rocky habla abiertamente sobre cómo la maternidad ha influido en Rihanna, ofreciendo una perspectiva personal de su vida tras el nacimiento de sus tres hijos. En una reciente entrevista con la revista W, Rocky afirmó que Rihanna ha madurado de maneras nuevas desde que se convirtió en madre.

"Ha cambiado mucho desde que se convirtió en madre", compartió. "Eso sin duda te cambia". Sus comentarios sitúan su transformación en el centro de su etapa actual, centrada tanto en la familia como en la fama.

Según People, incluso con esos cambios, Rocky dejó claro que su personalidad esencial sigue intacta. "Esta mujer siempre ha sido mágica", afirmó.

"Es la persona más encantadora y auténtica del mundo. Su energía es inigualable, única en su especie. Simplemente la adoro." Sus palabras resaltan que, si bien la maternidad le ha aportado una nueva dimensión, no le ha arrebatado las cualidades que sus admiradores reconocen.

A$AP Rocky Says Rihanna ‘Changed a Lot’ After Becoming a Mom, But ‘This Woman Has Always Been Magic’ https://t.co/OGt5y8morI — billboard hip-hop/r&b (@billboardhiphop) April 21, 2026

A$AP Rocky comparte un vistazo a la vida

La historia de esta pareja se ha desarrollado a lo largo de muchos años. Se hicieron amigos a principios de la década de 2010, antes de que su relación se volviera romántica alrededor de 2020. Desde entonces, han formado una familia que no deja de crecer.

En 2022, dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA. Un año después, nació su segundo hijo, Riot Rose. En 2025, nació su hija Rocki, completando así su familia de cinco miembros.

Rocky también compartió detalles de su vida cotidiana, mostrando un lado más tranquilo de la pareja. Comentó que disfrutan viendo documentales y películas juntos. Una de sus favoritas es El Cantante, que han visto muchas veces. Estas sencillas rutinas reflejan cómo logran equilibrar una ajetreada vida pública con momentos de intimidad en casa.

Otras personas que conocen a Rihanna también hablaron de ella en el mismo artículo. Mariah Carey la describió como una "chica auténtica" y elogió su energía contagiosa, según informó Billboard .

SZA compartió un recuerdo de los inicios de su carrera, rememorando cómo Rihanna la animó a sentirse segura de sí misma antes de una actuación importante.