Rihanna se encuentra en el centro de una aterradora alerta de seguridad después de que los fiscales alegaran que una mujer disparó alrededor de 20 balas con un rifle tipo AR-15 contra la pared exterior de la casa de la estrella en Beverly Hills el 8 de marzo, mientras se creía que Rihanna, A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños estaban dentro.

El ataque a la casa de Rihanna ha derivado en una acusación de intento de asesinato . La sospechosa, originaria de Florida , se declaró inocente y se enfrenta a más de una docena de cargos por delitos graves y a la posibilidad de una cadena perpetua si es declarada culpable, según los detalles del caso citados.

Dentro del refugio "seguro" de Rihanna la noche del ataque.

La propiedad de Rihanna en Beverly Hills no es una casa familiar cualquiera. La mansión de 7.600 pies cuadrados, que según se informa fue comprada por 13,75 millones de dólares (10,37 millones de libras esterlinas), se encuentra en un enclave exclusivo que también frecuentan Adele y Jennifer Lopez.

La casa está rodeada de seguridad las 24 horas, protegida por una puerta eléctrica y con una amplia iluminación diseñada para que los posibles intrusos no tengan dónde esconderse.

Se suponía que este lugar sería un enclave donde familias de alto perfil como la de Rihanna podrían desaparecer de la vista pública. Ahora, la fiscalía alega que una mujer armada con un rifle tipo AR-15 se acercó el 8 de marzo y disparó aproximadamente 20 veces contra una pared exterior mientras la pareja y sus hijos se encontraban dentro.

Al momento de redactar este informe, la fuente disponible no especifica en qué parte de la casa se encontraban Rihanna o los niños en ese momento, ni a qué distancia pasaron las rondas de cualquier espacio habitable.

El presunto ataque ha conmocionado incluso a quienes están acostumbrados a escuchar historias de allanamientos de famosos. Que los fans salten vallas es una cosa; que una mujer supuestamente dispare un rifle tipo AR-15 contra la propiedad es algo completamente distinto.

El imperio inmobiliario de Rihanna, donde la seguridad es primordial.

El ataque en Beverly Hills contrasta inquietantemente con la forma en que Rihanna ha gestionado su cartera inmobiliaria a lo largo de los años. Sus propiedades revelan que lleva mucho tiempo pensando en la seguridad y que está dispuesta a pagar un precio elevado por ella.

En Barbados, posee una villa frente al mar valorada en 22 millones de dólares (16,6 millones de libras esterlinas) dentro de un complejo cerrado que funciona como un "hotel boutique privado de siete estrellas". El complejo está equipado con un sistema de seguridad biométrico y cuenta con una plantilla de 34 empleados, un pequeño ejército de personas cuyo trabajo consiste en garantizar que la propiedad funcione como una burbuja hermética.

De vuelta en Los Ángeles, sus primeras residencias fueron moldeadas discretamente por presiones similares. Tras varios incidentes en una casa de Hollywood Hills, Rihanna optó por alquilarla y, finalmente, venderla.

Desde el ataque a la casa de Rihanna hasta la tendencia de las fortalezas en Hollywood

La noche de pánico de Rihanna no se produjo en el vacío. Según informes recientes, Los Ángeles y otros enclaves de celebridades han experimentado un aumento en los robos con allanamiento y los intentos de robo, dirigidos a algunos de los nombres más reconocibles del mundo del espectáculo.

Según los informes, entre las víctimas recientes se encuentran Nicole Kidman y Keith Urban, Tom Hanks y Rita Wilson, y el actor Austin Butler. Barrios enteros que antes se consideraban intocables han sido atacados repetidamente, hasta el punto de que, como dijo el agente inmobiliario de lujo Jason Oppenheim a Mansion Global el año pasado, "Todo el mundo está nervioso". Señaló que varias casas en la misma zona de lujo habían sido atacadas en cuestión de semanas.

Esa mentalidad está transformando el mercado. Las ventas de condominios en los distritos más prósperos de Los Ángeles han aumentado a medida que los clientes adinerados cambian las extensas fincas en las laderas por edificios con acceso controlado, conserjes y seguridad propia. Para algunos, compartir ascensores y aparcamientos ahora les resulta más seguro que los largos y expuestos caminos de entrada que antes tanto anhelaban.

Para quienes viven en casas independientes, mejorar la seguridad ya no es una opción. Las habitaciones de seguridad, a menudo escondidas tras estanterías o puertas ocultas, se han convertido prácticamente en un elemento estándar en las construcciones nuevas, equipadas con teléfonos, suministros de emergencia y estructuras reforzadas.

Se han implementado medidas de seguridad reforzadas.

Los sofisticados sistemas de vigilancia, las altas vallas perimetrales y las patrullas privadas son cada vez más habituales, y algunos propietarios incluso contratan personal de seguridad a tiempo completo. Otros son más discretos y compran a través de sociedades de responsabilidad limitada o mantienen las propiedades fuera del mercado público para minimizar la exposición.

Incluso los agentes inmobiliarios están adaptando su enfoque, difuminando los objetos de valor en las fotografías de los anuncios y limitando la cantidad de información detallada sobre una vivienda que se pone a disposición del público en general.

Al momento de redactar este informe, la fuente no confirma si Rihanna ha cambiado la seguridad en la propiedad desde el tiroteo de marzo, ni tampoco detalla cómo las otras celebridades mencionadas han reforzado sus propias medidas de seguridad.

Lo que sí demuestra es que el ataque fue el más reciente y grave de una serie de incidentes de seguridad que involucran al cantante multimillonario, quien anteriormente ha tenido que lidiar con acosadores e intrusos en otras casas.

El nombre de Rihanna ha sido durante mucho tiempo sinónimo de glamour y éxito mundial, pero el tiroteo también ha dejado una pregunta más difícil en el aire sobre la vida de las celebridades: si incluso los hogares más fortificados pueden realmente mantener el peligro fuera.