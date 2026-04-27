Nedra Talley Ross, la última integrante superviviente del icónico grupo femenino de los años 60 The Ronettes, ha fallecido a los 80 años.

La noticia fue confirmada el domingo a través de un comunicado compartido en la página oficial del grupo en Facebook, marcando el final de una era para uno de los artistas más influyentes de la música pop.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Nedra Talley Ross. Fue una luz para quienes la conocieron y la amaron", decía el comunicado. También se rindió homenaje a su legado, añadiendo que "su voz, estilo y espíritu ayudaron a definir un sonido que transformaría la música".

Talley Ross falleció en paz en su casa, según informó su hija, Nedra K. Ross. "Aproximadamente a las 8:30 de esta mañana, nuestra madre partió para estar con el Señor", escribió.

"Estaba a salvo en su cama, en casa, rodeada de su familia, sabiendo que era amada". Según Page Six , no se ha revelado la causa de la muerte.

Last surviving member of legendary girl group the Ronettes, Nedra Talley Ross, dead at 80 https://t.co/darlBvj3s1 pic.twitter.com/Rr9zGkP2WH — New York Post (@nypost) April 27, 2026

La última voz de The Ronettes cae en silencio.

Las Ronettes, formadas en Nueva York, incluían a Talley Ross y sus primas, la vocalista Ronnie Spector y Estelle Bennett. Juntas, se convirtieron en uno de los grupos femeninos más reconocidos de su época. Según Variety , su música, su imagen y su actitud contribuyeron a definir la cultura pop a principios de la década de 1960.

Tras firmar con el sello discográfico del productor Phil Spector, Philles Records, en 1963, el trío lanzó una serie de éxitos. Canciones como "Be My Baby" y "Baby, I Love You" escalaron rápidamente las listas de popularidad y se convirtieron en clásicos atemporales. "Be My Baby" fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1999, lo que demuestra su influencia perdurable.

El éxito del grupo trascendió la música. Su estilo atrevido y su fuerte presencia escénica los hicieron destacar. También contribuyeron a romper barreras en una época en la que la diversidad en la música comercial era limitada. Si bien sus años de mayor éxito fueron breves, culminando con su separación en 1967, su influencia perduró durante décadas.

Talley Ross fue el último miembro vivo del grupo. Estelle Bennett falleció en 2009 a los 67 años, mientras que Ronnie Spector murió en 2022 a los 78 años tras luchar contra el cáncer.

Con el fallecimiento de Talley Ross, la formación original de las Ronettes ya no existe, pero su legado permanece intacto.