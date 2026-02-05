Una cuenta anónima de Instagram se volvió viral recientemente bajo el pretexto de que supuestamente era la cuenta secreta que Ariana Grande compartía con su mejor amiga, Courtney Chipolone. La cuenta rápidamente se volvió polémica, ya que trataba temas sobre trastornos alimenticios y comportamientos de infidelidad en las relaciones.

La cuenta fue eliminada rápidamente, dejando preguntas en la mente tanto de los fans como de los espectadores ocasionales. ¿Era realmente la cuenta secreta de Ariana Grande? ¿Y quién es exactamente Courtney Chipolone?

Conociendo a Courtney

Courtney Chipolone ha sido una presencia constante en la vida de Ariana Grande, acompañándola silenciosamente a través de la fama, el trabajo creativo y los logros personales de larga data.

Chipolone es ampliamente conocido como uno de los amigos más cercanos de Grande, y su relación se remonta a la infancia. Se dice que crecieron juntos, aunque nunca se han revelado los detalles exactos de cómo se conocieron. Su larga familiaridad ha convertido a Chipolone en una figura de confianza en el círculo privado de Grande.

Una amistad arraigada en los primeros años

Chipolone y Grande fueron vistos juntos en público por primera vez en abril de 2016, cuando asistieron a la boda de la hermana mayor de Chipolone en Florida . A partir de entonces, Chipolone apareció regularmente en las redes sociales de Grande, a menudo junto a otra amiga cercana, Kiyan.

El vínculo entre ambos ha sido mencionado directamente por Grande a lo largo de los años. Incluso ha demostrado su cariño tatuándose la palabra "Court" en la rodilla, un juego de palabras con la pronunciación del nombre de Chipolone. El tatuaje se convirtió en una señal sutil pero duradera de su amistad.

Lazos familiares y bromas públicas

Ha habido mucha curiosidad sobre si Chipolone y Grande tienen parentesco consanguíneo. Grande se ha referido anteriormente a Chipolone como su "prima" en Instagram, aunque ninguna ha confirmado ningún vínculo familiar formal. En 2018, Grande compartió una foto de ella besando a Chipolone con el texto "Sí, pero es mi prima hermana", haciendo eco de una frase de la película Chicas pesadas . La referencia parecía ser más lúdica que literal.

Colaboración profesional entre bastidores

El papel de Chipolone en la vida de Grande va más allá de la amistad y se extiende a la colaboración profesional. Actualmente trabaja como directora editorial global de REM Beauty, la marca de cosméticos fundada por Grande. Este puesto la integra directamente en las operaciones comerciales de Grande.

Antes de unirse a REM Beauty, Chipolone trabajó como coordinadora de licencias médicas en Weatherby Healthcare. También ha desempeñado funciones como asistente digital de marca y coordinadora de vestuario personal. Chipolone se graduó de la Universidad Estatal de Florida en 2019 con un título en emprendimiento minorista.

Apariciones en la música y la cultura popular

Chipolone ha aparecido en varios videos musicales de Grande a lo largo de los años. Participó en el video de Thank U, Next junto a un elenco de renombre que incluía a Kris Jenner, Jonathan Bennett, Jennifer Coolidge, Elizabeth Gillies y Colleen Ballinger. También apareció en el video de 7 Rings con Tayla Parx, Victoria Monét, Njomza y Alexa Luria.

Su presencia se extiende a la propia música de Grande. Chipolone confirmó que ella es la Courtney mencionada en la canción "Bye ", cuya letra dice: "Así que tomé mis cosas, Courtney acaba de llegar". Más tarde compartió una captura de pantalla de un intercambio de mensajes en el que Grande pidió permiso para usar su nombre, y recibió la respuesta: "Vamos".

Una amistad que continúa hoy

A pesar de mantener un perfil público relativamente bajo, Chipolone y Grande han mantenido su amistad en los últimos años. Ella también ha publicado homenajes de cumpleaños, incluyendo uno en junio de 2020 que decía "Feliz cumpleaños, estrella del pop", acompañado de imágenes y videos personales.

Chipolone también ha estado presente en eventos públicos en los que Grande participa. Acompañó a Grande y a su pareja, Ethan Slater, en la final de la Copa Stanley en junio. El grupo de confidentes de Grande también incluye a su hermano Frankie Grande, Alfredo Flores, Aaron Simon Gross y su coprotagonista de Wicked, Cynthia Erivo.