Lady Gaga y Doechii no solo lanzan un videoclip con Runway . Ofrecen una experiencia de moda completa que se asemeja más a un desfile de alta costura que a un lanzamiento pop convencional.

Dirigido por Parris Goebel y vinculado al próximo lanzamiento de la banda sonora de El diablo viste de Prada 2, el vídeo se sitúa justo en la intersección de la música, la alta costura y el espectáculo cinematográfico.

Desde el primer fotograma, queda claro que no se trata de un estilismo sutil ni de un glamour discreto. Es un mundo conceptual, intencionadamente exagerado, donde la alta costura es la protagonista y cada movimiento parece sacado de una pasarela. Es menos un videoclip y más una "semana de la moda convertida en teatro".

Vestuario de vanguardia y referencias a la alta costura

Si hay algo que Runway se niega a ser, es predecible. Lady Gaga y Doechii se mueven a través de un vestuario que parece una exposición cuidadosamente seleccionada de moda experimental.

En una de las escenas, Gaga se entrega por completo al dramatismo escultórico . Luce una llamativa pieza estructurada en azul y blanco diseñada por Daniel del Valle para la colección Otoño 2026 de Thevxlley.

El diseño imita la forma y la superficie de la cerámica, convirtiendo la prenda en algo que no solo se viste, sino que se experimenta. Del Valle es conocida por transformar objetos cotidianos en esculturas para vestir, y este diseño lo demuestra a la perfección.

En otro look, Gaga luce un blazer azul de corte impecable combinado con una falda de alta costura extragrande de la colección Primavera 2026 de Robert Wun . Si a esto le añadimos un tocado escultural y un velo espectacular, la silueta adquiere un carácter casi arquitectónico.

También alterna piezas de Luar, Bad Binch Tong Tong y Gaurav Gupta, cada una añadiendo otra capa de textura, látex o fantasía estructural a la mezcla.

Doechii tampoco se anda con rodeos. Su vestuario, diseñado por Sam Woolf, incluye piezas de alta costura de Viktor & Rolf, Gaurav Gupta, Harris Reed y Miss Claire Sullivan.

Uno de los momentos más impactantes lo protagonizan los vestidos de tafetán de seda ultra voluminosos de Sullivan, que evocan las siluetas de la época rococó pero llevadas a una exageración moderna, casi a una forma moderna inflada.

En otras escenas, los looks de Doechii oscilan entre la audacia de la alta costura y las sutiles referencias históricas. Este contraste le confiere a su vestuario una doble energía: una mezcla de armadura y fantasía.

Según se informa, la combinación de casas de alta costura consagradas y diseñadores emergentes es intencional. No se trata solo de lujo, sino de variedad.

Dos estilos, un choque en la pasarela

Más allá de algunos momentos en los que ambas artistas visten prendas a juego, lo que hace que esta colaboración funcione es el contraste entre las identidades de moda de Gaga y Doechii. No se visten para combinar, sino para fusionarse de la mejor manera.

Gaga aporta una energía de alta costura conceptual, apostando por la teatralidad, la estructura y la transformación. Sus diseños parecen piezas de performance artística convertidas en prendas de vestir.

Por otro lado, Doechii aporta una identidad de moda más definida y rítmica que fusiona la influencia urbana con la precisión de la alta costura. Se trata menos de transformación y más de actitud.

Ese contraste mantiene el vídeo visualmente dinámico. En lugar de fundirse en una estética unificada, ambos artistas conservan su propio estilo dentro del mismo universo de la pasarela.

Justo a tiempo para 'El diablo viste de Prada 2'

El lanzamiento de Runway no es casual. Justo antes del estreno de la banda sonora de El diablo viste de Prada 2 , el vídeo encaja a la perfección en un momento más amplio de moda y entretenimiento que combina la promoción cinematográfica con la narrativa de la alta costura.

El vídeo "Runway" de Lady Gaga y Doechii no trata la moda como un mero telón de fondo, sino que la convierte en protagonista y la impulsa por completo. Entre alta costura escultural, coreografías al estilo de las pasarelas y una escenografía cambiante, el vídeo crea un mundo donde la moda está en constante movimiento, transformación y expresión.

En esencia, esto es más que una simple colaboración. Es un recordatorio de lo mucho que ha evolucionado la estética visual pop. Los videoclips ya no son solo herramientas promocionales. Son, a la vez, espacios de moda, plataformas de diseño y expresiones culturales.

En este caso, Runway deja muy claro que cuando la alta costura se fusiona con el pop a todo volumen, el resultado es cualquier cosa menos ordinario.