El reggeatonero y empresario Nicky Jam se casó por segunda vez. Aunque esta vez fue de manera privada y prácticamente secreta, el artista boricua confirmó que tiene un tipo de mujer y hasta una nacionalidad.

¡Nick Rivera Camerino contrajo matrimonio con segunda vez, con una modelo colombiana, otra vez!

La flamante esposa del intérprete de "Travesuras" es Juana Valentina Varón Cardoso, una bella modelo colombiana que llegó a su vida hace un par de años .

Nicky Jam y su boda íntima y secreta

De acuerdo a los primeros informes, el enlace de la parejita ocurrió en el departamento de lujo donde radica el famoso reguetonero en la Ciudad del Sol y se habría hecho bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el cual habría sido sufrido hasta por los vecinos de la zona.

"Esta mañana se casó Nicky Jam con Juana Valentina Varón Cardoso y no estamos hablando ni de suposiciones, ni de un video; esto es real y hasta tenemos documentos. Fue una boda muy íntima y secreta en el condominio donde reside. Parece que cerraron el paso para muchos de los residentes y los residentes se preocupaban porque qué era lo que estaba pasando", reveló el jueves Carlos Adyan en la emisión de En Casa con Telemundo.

En el mismo espacio se detalló que el intérprete se casó de negro y que a su unión solo asistieron cuatro personas, desconociéndose, hasta el momento, quiénes fueron los elegidos.

En programas de televisión como 'En Casa con Telemundo' y 'La Mesa Caliente', se había hablado del lujoso anillo de compromiso que Nicky le dio a su hoy esposa, así como de la licencia que solicitaron ante la Corte para llevar a cabo su unión por el civil de manera legal y sin ningún tipo de impedimento.

"Hace poco el boricua le pidió la mano a Juana Valentina y le entregó un anillo de diamantes y valorado en $120,000 dólares, según lo confirmó su propio joyero", compartió el show.

El Gordo y La Flaca confirma el matrimonio de Nicky Jam

"Según estos récord públicos de Miami Dade Nicky Jam contrajo matrimonio con su pareja Juana Valentina Varón 👰🏻♥️🤵🏻¡MuchasFelicidades!", publicó en su cuenta de Instagram el programa de Univision, liderado por Raúl de Molina y Lili Estefan.

¿Quién es Juana Valentina?

La nueva esposa de Nicky Jam es una modelo colombiana que vive en Estados Unidos. Aunque antes tenía la cuenta de Instagram abierta, la puso privada recientemente, aunque sus seguidores superan los 82.000.

Sobre su vida personal no se sabe mucho, pues solo comparte fotos y videos de su trabajo, visitas a la playa y asistencias a conciertos.

Este es el segundo matrimonio de Nicky Jam

El artista puertorriqueño ya se había casado antes, con otra colombiana. Su corto matrimonio con Ángelica Cruz se realizó en 2017 en Colombia. A diferencia de esta ceremonia discreta, en aquella ocasión los novios compartieron con centenares de personas una suntosa boda en Medellín, a la que acudieron los principales exponentes del reggaeton. Lamentablemente, la pareja se separó 18 meses después sin dar mayores explicaciones.

Según la prensa del corazón latina, Nicky Jam comenzó a salir con su actual esposa Juana Valentina justo después de terminar con la muy mediática modelo venezolana Aleska Génesis, la ex de Nicky Jam, quien en la actualidad tiene un noviazgo con Clovis Nienow, pero hasta hace unos meses no perdía la esperanza de volver con el reguetonero y casarse con él. Ella misma lo dijo durante su participación en 'La Casa de los Famosos 4', sin imaginar que su ex efectivamente tenía planes de boda, pero no con ella.

Si bien es cierto que no se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, hace unas horas Aleska Génesis recurrió a sus redes sociales para presumir el nuevo proyecto emprendedor en el que se encuentra, pero no fue eso lo que llamó la atención, sino el mensaje con el que terminó el video que compartió en Instagram Stories y que podría tratarse de una reacción hacia lo que estaría viviendo su corazón tras la bomba soltada por Nicky Jam.

"Recuerden que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre y todo lo puede", dijo la sudamericana… ¿será acaso una indirecta hacia la nueva vida de su ex?. Anoche, Aleska organizó un evento de recaudación de fondos para ayudar a los venezolanos, pero declinó hablar sobre el tema.

Más allá de los corazones rotos que pueda haber dejado Nicky a su paso. Desde acá le deseamos que este amor le dure toda la vida ¡Vivan los novios!