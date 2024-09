El actor surcoreano Kim Woo-bin se ha recuperado exitosamente del cáncer de nasofaringe del cual había sido diagnosticado en 2017.

El actor declaró en una reciente entrevista que el pronóstico inicial de los doctores no era el más alentador, ya que le aseguraban que solamente le quedaban 6 meses de vida. A pesar de la adversidad, Woo-bin nunca pensó en rendirse e inició su proceso de recuperación.

Si bien la situación parecía complicada, el intérprete lo tomó como una nueva oportunidad para enfocarse en otras áreas de su vida, ya que desde su debut en 2008, jamás se había tomado un descanso.

Como parte de su recuperación, el actor de 35 años decidió dejar el alcohol y por cinco años tras su diagnóstico no volvió a ingerir ningún tipo de bebida alcohólica.

De igual forma, asegura que esta experiencia lo ayudó a abrirse más y expresar sus sentimientos por sus seres queridos que lo han apoyado durante todo este proceso.

¿Quién es Kim Woo-Bin?

Originario de Seúl, Kim Hyun Joong, mejor conocido como Kim Woo-bin, inició su carrera en 2008 en el mundo del modelaje cuando fue seleccionado para aparecer en el desfile de la colección primavera-verano 2009 del diseñador Kim Seo Ryong en la semana de la moda de Seúl en 2008. A partir de ese momento, su presencia se hizo habitual en ese tipo de eventos.

A medida su carrera de modelo progresaba, alguno de sus trabajo le exigían cierto grado de interpretación. Debido a esto, Woo-bin tomó la decisión de tomar clases de actuación para convertirse en un modelo más completo.

Así fue como decidió cambiar su nombre artístico y adentrarse en el mundo de la actuación. Finalmente en 2011, el entonces modelo hizo su debut como actor en la serie dramática 'White Christmas' y en la sitcom 'Vampire Idol'.

A partir de ese momento, sus trabajos como actor no se detuvieron. El actor empezó a participar en series como 'A Gentleman's Dignity', 'To The Beautiful You' y 'School 2013'. En 2013 llegó la verdadera fama con la aclamada serie 'Herederos', la cual se ha convertido en un clásico dentro y fuera de Corea del Sur.

Su primer protagónico llegó con la película 'Friend: The Great Legacy'. De igual forma, esta fama lo llevó a convertirse en modelo de la marca Calvin Klein.

En la actualidad, Kim Woo-bin ha tenido varios papeles destacados como la serie 'Our Blues' y se prepara para el estreno de su nuevo trabajo 'Black Knight' programado para este 2024.

En cuanto a su vida personal, el actor y modelo surcoreano ha mantenido una relación con la actriz Shin Min-ah desde 2015 hasta la actualidad, siendo una de las parejas más estables del medio, además de ser uno de los grandes apoyos que Woo-bin ha tenido en su carrera y su lucha contra el cáncer.