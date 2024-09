En medio de la campaña presidencial que protagoniza Donald Trump, para un segundo mandato en Estados Unidos, muchas de sus acciones han empañado su candidatura y, muchos han expresado su descontento con ello, tal es el caso de la periodista María Celeste Arrarás.

La también presentadora, de origen puertorriqueño, hizo uso de sus redes sociales para exponer un extenso mensaje de indignación, luego de que el ex presidente de Estados Unidos reposteara un meme en la que aparecen Hilary Clinton y Kamala Harris, esta última su contrincante más pesada en esta campaña.

"¡Realmente Donald Trump no respeta para nada a las mujeres‼️Le hizo RT a una meme de Hillary Clinton y Kamala Harris que alguien tuiteó haciendo burla a cómo la carrera política de cada una de ellas supuestamente se había visto afectada de manera diferente por practicar sexo oral", comenzó su texto María Celeste.

Luego, continuó exponiendo a Trump, asegurando que este tenía como objetivo malponer a Harris, justificando que ella supuestamente llegó a donde está "por hacer favores sexuales-algo sin fundamento".

Arrarás defendió a este par de mujeres y, afirmó que ambas son realmente exitosas y que merecen respeto. "Toda mujer merece respeto", agregó.

Para no "perpetuar el insulto", María Celeste compartió la foto reposteada por el candidato, aunque eliminó el texto que la acompañaba. Y, concluyó comentando: "Es un asco que un hombre apadrine semejantes acciones denigrantes y sexistas contra las mujeres... mucho más aún un ex presidente que pretende regresar a la Casa Blanca".

María Celeste tuvo su choque con Trump durante un debate en febrero de 2016. La periodista debió imponerse al entonces candidato para poder hacer su trabajo.

Esta no es la primera vez que Trump hace comentarios machistas

En medio de una entrevista que brindó a Fox News, junto a Greg Gutfeld, el 45.º presidente de los Estados Unidos se quejó de la receptividad que está teniendo Kamala Harris. Y, por si fuera poco, hizo mención a lo mucho que lamenta que Joe Biden fuese reemplazado por una mujer.

Ante su manera de expresarse, Sean Craig, de The Beast , concluyó que el ex presidente enfatizó las palabras "una mujer" al "sentarse derecho y poner ambas manos frente a él, ahuecando ligeramente el aire". Por su parte, el Daily Beast , comentó que Trump no solo estaba asombrado de estar detrás de su oponente demócrata, sino de estar perdiendo la carrera ante "una mujer".

Además, del infame comentario que salió en una grabación de Trump durante la campaña de 2016, en la que decía que a las mujeres hay que agarrarlas por las partes íntimas, el expresidente ha sido demandado más de una decena de veces por abuso sexual.

Uno de estos casos fue el de la escritora E. Jean Carroll. En 2023 un jurado lo sentenció a pagarle a ella 83,3 millones de dólares por su abuso.

Este año, el candidato republicano fue encontrado culpable de 35 crimenes relacionados con sus esfuerzos para encubrir un encuentro sexual indebido. Para tapar el episodio usó ilegalmente fondos de su campaña electoral. Actualmente, espera sentencia.

La exclusión de su esposa en la campaña presidencial

Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de quienes han seguido de cerca los mítines y apariciones de Trump, previo a las elecciones presidenciales, es la ausencia de Melania Trump, su esposa.

Durante los últimos meses, Melania ha tenido una sola aparición en público junto a su marido. Esta se llevó a cabo en la Conferencia Nacional Republicana, en Milwaukee, en donde también estuvo acompañada de los hijos del expresidente y de varios de sus nietos. Fue la segunda vez que se les vio juntos en casi dos años.

Según los medios que ahí se dieron cita, a la exprimera dama se le vio entusiasmada cuando escuchó el discurso en el que su marido aceptó la candidatura republicana a la presidencia, aunque ella no tuvo ninguna intervención, algo nunca visto en las convenciones.