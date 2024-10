¡Jennie de Blackpink se safa! La tímida cantante decidió realizar algunas entrevistas y actividades en distintos espacios como parte de la promoción de su nuevo sencillo 'Mantra'. La más reciente de todas ha sido con WIRED, la cual consistió en responder las preguntas más frecuentes hechas por los fans en intenet.

Al inicio, Jennie bromeó al asegurar que esta sería la ocasión en la que más tendría que hablar sobre sí misma, a lo que el staff detrás de cámaras respondió con risas dejando ver a los fans la amenidad del ambiente en el que se realizaría la actividad.

Durante la grabación, Jennie leyó y contestó algunas de las preguntas que mas hacen sus fans. A medida que avanzaba la entrevista, la surcoreana compartió algunos datos sobre su vida como el tiempo que vivió en Nueva Zelanda y cómo fue perdiendo su acento al hablar inglés luego de mudarse de su país.

Entre las muchas preguntas seleccionadas por el equipo, se encontraba la de cuál es su canción favorita de Blackpink, a lo que la joven estrella dijo que siempre es difícil escoger una ya que cambiaba de parecer todo el tiempo, pero que por el momento se quedaba con 'Lovesick girls'.

Otro de los datos interesantes que salieron a relucir fue la explicación de su usuario de instagram 'jennierubyjane'. Al ser cuestionada sobre el origen del mismo, la artista explicó que ese fue el nombre que ella misma se otorgó cuando estudiaba en Nueva Zelanda, ya que quería tener un nombre largo y bonito como el del resto de sus amigos.

Contrario a lo que muchos creen, la también actriz confesó ser una persona bastante tímida, aún cuando pasa rodeada de gente, pero que es algo que sus fans no ven porque solo conocen sus actuaciones sobre el escenario. Tras la explicación, Jennie dijo que espera que ahora ella y sus fans puedan conocerse un poco más.

De igual forma, Jennie aprovechó el momento para hablar sobre su nuevo proyecto explicando que tuvo que ver los videos de su debut como solista hace cinco años como parte del proceso lo que la sorprendió bastante por lo "joven y adorable que me veía" expresó.

Aseguró que esta nueva aventura como solista ha sido un gran paso en su carrera, por lo que se encuentra muy feliz. Además, mencionó que ahora bajo su propio sello discográfico los fans podrán disfrutar de canciones compuestas por ella misma en su próximo álbum.

Asimismo, la artista confesó que 'One of the girls', la colaboración que tiene con The Weeknd y Lily-Rose Deep para la serie 'The Idol', es su most streamed song en Spotify y está muy emocionada por el buen recibimiento que tuvo y sigue teniendo entre su audiencia.

Para finalizar el video, Jennie habló sobre su experiencia como modelo y su debut en la pasarela de Jacquemus el pasado mes de mayo en la isla de Capri. Aseguró haber estado muy nerviosa al principio, pero que finalmente logró relajarse y pasar un buen rato.

De este modo, Jennie no solo aprovechó la ocasión para promocionar su nuevo sencillo y generar expectativa sobre su próximo álbum, sino también para compartir una nueva faceta en la que está dejando ver su lado más humano y cada día se va sintiendo más y más cómoda con este nuevo estilo.