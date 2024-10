A días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris no solo está en la mira de los votantes, ¡sino también en las pistas de baile! Un grupo de músicos autodenominados 'Los Trabajadores del Norte' lanzó una pegajosa cumbia con un claro mensaje político titulado: 'No se equivoque compa', con el objetivo de ayudar a los latinos indecisos a votar por Harris en lugar de Trump.

La letra, directa y sin rodeos, critica abiertamente al ex presidente Donald Trump mientras resalta las cualidades de Kamala como la mejor opción para la presidencia de EE.UU. La canción pone énfasis en su origen como hija de inmigrantes y en su lucha por los derechos de las minorías, temas cercanos a muchos latinos con capacidad de voto en el país norteamericano.

El coro es claro: "Kamala Kamala Kamala llegó. Vota por ella y no votes por Donald Trump". Los autores, con un toque de humor, también se refieren a Trump como "el copetón", agregando un toque desenfadado pero certero a su mensaje.

Así va 'No se equivoque compa':

"Piénsala dos veces

antes de votar por Trump.

Porque Kamala es la mejor opción

Kamala presidenta ya ganó,

es el futuro de nuestra nación."

"Kamala es el cambio. Ella piensa diferente,

es hija de inmigrantes, por eso nos defiende.

Trump dice que es creyente

y no cree en nuestra gente.

Kamala es amiga, Kamala no miente".

"Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón".

"Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón".

"Trump es un racista,

no quiere a los latinos.

Paga menos impuestos

que cualquier campesino.

Nos llama violadores,

nos llama delincuentes

Kamala es diferente,

Kamala es buena gente.

No caigas en la trampa,

no votes por el trompas,

no se equivoque compa".

"Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón.

Kamala Kamala Kamala llegó.

Vota por ella y no votes por Donald Trump

Kamala Kamala Kamala le voy.

Vota por ella y no por el copetón".