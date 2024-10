¿Nos preparamos para Halloween? ¡Sí! Y qué mejor manera de hacerlo que buscando inspiración en redes de los mejores disfraces que hemos visto hasta el momento. Da igual si te disfrazas o no, lo cierto es que estamos seguros de que con solo ver un par de estas imágenes de las que andan circulando por ahí, te va a bastar para alegrarte el día.

Comenzamos con la más tierna de todas y la que nos robó el corazón esta mañana: el del chiquito con un look inspirado en la clásica porción de papas fritas tipo "waffle" de Chick-fil-A. Pero, ¿qué sería una orden de papas sin un buen ketchup? Pues su disfraz no dejó nada al azar y completó su look con un sobrecito de salsa de tomate de Heinz que lo acompañaba a la perfección, tanto que uno de los usuarios comentó que "el equipo de publicidad le debe un sueldo... regalías publicitarias o algo así.." En el video el pequeño termina dando una vuelta luciendo orgullosamente su disfraz, completamente adorable y genuinamente original. ¡Nos derritió el corazón!

Not the Chick Fil A Costume 😭😭😭 pic.twitter.com/Unhqb1RUzy — Champagne Sloshy (@JoshyBeSloshy) October 18, 2024

Pero ahí no termina la historia. En otro de los comentarios, un usuario no pudo resistir la tentación de compartir la foto de otro nene, quien también se subió a la ola de los disfraces de comida rápida, pero esta vez como la famosa hamburguesa de pollo de Popeyes Louisiana Kitchen. ¡Increíbles!

Y por si no fuera suficiente, hay un disfraz que realmente creemos que se va a robar el show este 2024. Un TikToker decidió rendirle homenaje a una de las canciones más recordadas de Selena Quintanilla, llevándola al siguiente nivel.

¿Cómo lo hizo? Él mismo se disfrazó de "El chico del apartamento 512", ¡con puerta y todo! Pero esperen, porque la verdadera estrella del disfraz fue su perrita "Perrina Quintanilla". Esta pequeña compañera de cuatro patas iba vestida con el icónico jumpsuit púrpura de lentejuelas que Selena usó en su último concierto en el Astrodome de 1995. Un look inolvidable de la reina del Tex-Mex que sigue siendo una referencia cuando queremos recordar a Selena.

Su disfraz no solo fue un tributo ingenioso y divertido a Selena, que ya acumula más de 4 millones de views, sino que también es una muestra de cómo la cultura pop nos puede volver cada vez más creativos, si no que lo diga este mismo tiktoker que ya ha publicado más de un disfraz este año sacando ideas de otras icónicas canciones. Pero es que este nos encantó, porque ver a la perrita con ese traje fue como revivir un pedacito de historia musical, pero con un giro que solo las redes sociales podían ofrecernos.

Así que, si estás buscando inspiración para tu próximo disfraz, ya sabes dónde buscar, acá te dimos un par de ejemplos, aunque, al menos nosotros, ¡no podemos esperar a ver qué traerá el resto del mes!