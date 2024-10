Por primera vez desde que comenzó el escándalo por su separación de Elizabeth Gutiérrez, William Levy rompió el silencio y hasta pronunció amenazas. El actor cubano está indignado y furioso por las acusaciones que se han lanzado en su contra, incluyendo la llamada a la policía a su casa en Miami.

Te puede interesar: Ella es Raffaella Di Caprio, la actriz con la que está William Levy en Italia

Levy está en España grabando una serie llamada 'Arcadia' con la actriz española Paula Echeverría (Velvet) y la estrella de telenovelas mexicanas Michelle Renaud. Se tomó un descanso para responder a las acusaciones, en una entrevista exclusiva con El Gordo y La Flaca. En ella quedó más que claro que está muy disgustado.

Las amenazas de William Levy

"Se han dicho muchas mentiras sobre mí, se han hecho acusaciones muy graves. Puedo tolerar muchas cosas, pero cuando se trata de difamación, es algo que no puedo dejar pasar. En su momento, tendrán que pagar por eso", afirmó con seriedad, en referencia a los rumores que lo acusan de maltrato y de haber sido infiel durante la relación​

Su prioridad ha sido siempre proteger a sus hijos, Christopher y Kailey, de la tormenta mediática que ha acompañado su separación. Es algo que repitió varias veces. Sin embargo, el actor señaló que las falsas acusaciones han llegado demasiado lejos. Por eso está considerando emprender acciones legales.

"Aquí todos sufrimos, pero los que más sufren son mis hijos. He intentado quedarme callado por ellos, pero llega un punto en el que no puedo permitir que se siga difamando de esa manera", explicó. Levy reiteró que, aunque ha cometido errores como cualquier ser humano, no tolerará que se cuestione su papel como padre​.

Te puede interesar: Juan Pablo Raba abre su alma: Perdió a su padre y a su mejor amigo por suicidio y quiere que a nadie más le pase lo mismo

Levy habló de qué lo hizo separarse de su ahora ex

La complicada relación entre los dos actores duró 20 años, desde que se conocieron en el reality de Telemundo 'Protagonistas de Novela' hasta principios de este 2024. Durante la entrevista, Levy también habló sobre las razones que llevaron al fin de su relación con Elizabeth, destacando que, a lo largo de los años, sintió que le faltaba algo importante en la pareja.

"La mujer no está solo para recibir; también el hombre necesita recibir cosas que no son materiales, como amor, respeto y admiración. Y eso fue algo que me faltó durante muchos años", confesó el actor, revelando un lado más personal de su relación con la madre de sus hijos.​

Se veía muy afectado al hablar sobre la ruptura y cómo ha tratado de mantener la calma frente a las adversidades, principalmente por el bienestar de Topher y Kailey. No obstante, fue claro al decir que el silencio no siempre es la mejor opción, especialmente cuando se trata de defender su honor y su relación con sus hijos. "Mis hijos son lo más importante para mí, y lo único que deseo es que estén bien", agregó.

.Los nuevos proyectos de William Levy

A pesar del drama personal, William Levy sigue enfocado en su carrera profesional. Actualmente se encuentra en Europa, donde ha estado trabajando en proyectos internacionales. El actor describió esta etapa de su vida como una de las más importantes en su carrera, pero no ocultó que los desafíos personales han afectado su bienestar emocional. "He tenido la oportunidad de trabajar en grandes proyectos, pero mi mente siempre está con mis hijos", afirmó.

Pasó el mes de septiembre en Italia, donde protagonizó 'Tradita' uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente, participando en una película completamente en italiano. Este desafío fue una experiencia única para el actor cubano, quien expresó su emoción por haber trabajado con un equipo de primer nivel en el cine italiano. El elenco también incluye a Fernando Lindez,Manuela Arcuri, Giancarlo Giannini, Àngela Molino, Monica Guerritore y Raffaella Di Caprio, con quien fue vinculado sentimentalmente.

Actualmente, está en Tenerife, trabajando en 'Arcadia'. La serie está ambientada en un contexto futurista. El actor dijo estar participando también como productor de sus proyectos y confirmó que para 2025 trabajará con su hija.