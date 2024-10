In English

El icónico dúo Paris Hilton y Nicole Richie se prepara para reunirse en un proyecto muy esperado que ambas creen que llega en el momento perfecto.

Las milenials se sentaron con 'W Magazine' para hablar de cómo han construido sus carreras, su disputa en el pasado, y su próximo proyecto, 'Paris & Nicole: The Encore', una continuación de su serie de culto favorita 'The Simple Life' que se estrenó hace más de dos décadas.

Estas dos amigas son conocidas por su estrechísima relación, y han sido bastante abiertas al detallar su amor mutuo a lo largo de los años. Esta entrevista no fue nada diferente, como Hilton cita: "Nicole y yo juntas somos magia".

Richie sostiene que la idea surgió de forma orgánica, ya que envió un mensaje de texto a Paris el año pasado cuando Hilton mencionó que 'The Simple Life' se acercaba a su vigésimo aniversario. "¿Deberíamos hacer algo L-O-Ls?". respondió Richie a Hilton.

"A lo largo de los años muchas veces se nos han acercado a ambas con diferentes conceptos, pero fue el momento perfecto. Fue muy divertido pasar todos los días juntas. Cada vez que estoy con Nicole, me siento como si volviéramos a ser adolescentes", declaró Hilton cariñosamente.

Sin embargo, en 2005, después de tanto tiempo juntas, empezaron a surgir rumores de que las dos habrían discutido por celos de la fama de Hilton y un supuesto resentimiento por la oportunidad que tuvo de presentar 'Saturday Night Live' ese mismo año.

"No es ningún secreto que Nicole y yo ya no somos amigas", respondió Hilton en aquel momento, según 'PEOPLE'. Dicho esto, más tarde Richie contó su versión de la historia, revelando que las dos se habían "distanciado", pero mantuvo que la disputa no era "parte de mi vida".

Las dos detallaron el proceso de reencuentro, explicando que volver a estar juntas no fue necesariamente como la "sentada de Will Smith y la tía Viv", haciendo referencia a la reunión tras dos décadas de los actores de El Principe de Bel-Air, como los fans podrían pensar, y que a pesar de la perspectiva del espectador, en general fue un asunto relativamente pequeño.

"Sé que para la gente que seguía The Simple Life, esto fue una parte muy importante. Hubo una temporada entera en la que no rodamos juntas", detalló Richie. "Pero nuestras vidas están tan entrelazadas fuera de ese contexto. Nuestra relación ha durado casi 40 años. Así que para nosotros, creo que eso fue más bien un pequeñísimo bache", aclaró.

Hilton se atrevió a afirmar que los medios de comunicación durante esa época estaban "muy enfocados en crear enemistades entre la gente" y en "exagerar e inventar" historias para vender tabloides.

"Nicole y yo somos mejores amigas desde que teníamos 2 años. Es como mi hermana", declaró Hilton, de 43 años.

En cuanto a su próximo espectáculo, el medio informó que consistirá en la puesta en escena de una representación operística, con una canción que comenzó como una "broma interna" entre las dos, y que ahora llegará a la pantalla para disfrute de los fans.

"Escribimos una canción cuando teníamos unos 7 años llamada 'Sanasa'. Cuando estábamos rodando The Simple Life, no era más que nuestra pequeña broma interna, pero se convirtió en una sensación internacional", declaró Richie.

Hilton añadió: "La idea de la ópera fue muy inesperada, y precisamente por eso nos encantó".'Paris & Nicole: The Encore' se anunció formalmente en mayo, según 'InStyle', pero, los fans están al borde de sus asientos, a la espera de una fecha de lanzamiento.

Aunque los detalles sobre el estreno del proyecto aún están pendientes, 'ENSTARZ' puede informar que una vez que el espectáculo se vaya a estrenar, está programado para dar el disparo de salida en Peacock.