La Original Banda El Limón de Sergio Lizárraga hizo historia hoy con el lanzamiento de su nuevo corrido 'Señora Presidenta', una canción dedicada a la vicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris, a quien apoyan en las próximas elecciones del 5 de noviembre.

El tema, sacado en coordinación con la artista mexicana Kate del Castillo, rinde homenaje a los "comienzos humildes" de la aspirante a la Casa Blanca por el partido demócrata y el hecho de que es hija de inmigrantes.

"¡Nos emociona anunciar el lanzamiento de "Señora Presidenta", un corrido original de La Original Banda El Limón 🍋! Durante casi 60 años, Banda El Limón ha contado historias de amor, desamor y el poder de nuestra gente a través de su música—y ahora cuenta la historia de la próxima Presidenta de EEUU. Esta canción es una celebración de nuestra fuerza, unidad y el poder de nuestra comunidad", escribió Banda El Limón, al hacer el anuncio en las redes.

Los valores de 'Señora Presidenta'

"Nos sentimos honrados de sacar este corrido no solo en apoyo a la vicepresidenta Harris, si no a nuestra comunidad"; dijo Juan Barboza, líder de la Banda El Limón a la revista Rolling Stone. "Nuestra cultura, tradiciones y música son hermosas y poderosas, así como lo es nuestra comunidad".

"Esperamos en estos momentos finales (de la contienda presidencial), la canción inspire a nuestra comunidad a abrazar nuestra fuerza y hagamos presencia en este momento tan crítico. Esta canción refleja los valores de nuestra conunidad y nuestra visión de un futuro en el que la gente importa.

El corrido cuenta la historia de vida de Kamala Harris y manifiesta el deseo de la agrupación de que gane las elecciones. "Te admiramos por quien eres, una líder increíble", canta la Banda El Limón. "Ella ha estado luchando por un futuro y por la gente".

La Original Banda El Limón no es la primera agrupación mexicana en respadar a la candidata demócrata, también lo han hecho Los Tigres del Norte y otros artistas del regional mexicano como Chiquis. Alejandro Fernández se pronunció indignado contra una publicación en las redes sociales que decía que Vicente Fernández era partidario del candidato republicano Donald Trump y Maná bajó de las redes su colaboración con Nicky Jam, porque "no trabajamos con racistas".

La lista de artistas altinos apoyando a Kamala es larga y también incluye a figuras importantes en Hollywood como Jennifer López, Eva Longoria, America Ferrera, Jessica Alba y muchísimos más, incluyendo Marc Anthony.