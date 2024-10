El pasado fin de semana, la campaña de Kamala Harris publicó un video de apoyo protagonizado por el popular músico Marc Anthony. "Aunque algunos lo han olvidado, yo recuerdo cómo era cuando Donald Trump era presidente", confiesa el cantante neoyorquino de padres puertorriqueños antes de enumerar varias de las políticas del Republicano en contra de los inmigrantes.

Marc pasó así a formar parte de una larga lista de artistas que han decidido romper el silencio y tomar partidos en la que consideran una de las elecciones más trascendentales de los Estados Unidos.

Si bien la lista está encabezada por íconos globales como Taylor Swift y Beyoncé, la representación latina detrás de la que podría ser la primera mujer en presidir el país norteamericano también se ha hecho sentir gracias a nombres como Cardi B, John Leguizamo y Eva Longoria.

Trump, por su parte, no ha corrido con el mismo apoyo abrumador de la comunidad hispana, o artística. Sin embargo, el ex presidente cuenta entre sus filas con un puñado de artistas latinos que se han lanzado a expresar su apoyo al empresario, sin importar las consecuencias que dicha opinión pueda traerles.

Demócratas, Republicanos. Músicos, actores. Echemos un vistazo a cómo se han ido alineando las estrellas latinas en el panorama político a pocos días de las elecciones presidenciales de 2024.

Artistas latinos que apoyan a Kamala Harris

Marc Anthony

Con su video del fin de semana, el salsero se convirtió en una de las figuras de mayor renombre en apoyar públicamente a la candidata demócrata. En su mensaje de un minuto de duración, el intérprete de "Vivir mi vida" hizo especial énfasis en lo que "hizo y dijo" Trump sobre Puerto Rico tras el devastador impacto del huracán María:

"Trump bloqueó miles de millones en asistencia mientras miles morían. Yo recuerdo cuando necesitábamos agua limpia y electricidad, Trump les tiró toallas de papel y llamó a Puerto Rico 'sucio y pobre".

Su emotivo mensaje logró resonancia entre muchas celebridades que apoyaron su valentía, como la ex Miss Universo Alicia Machado y la actriz Eva Longoria.

Eva Longoria

La actriz de ascendencia mexicana que conquistó la fama al interpretar a Gabrielle Solís en la serie de televisión 'Desperate Housewives', se ha entregado en cuerpo y alma al activismo político y filantrópico en los últimos años, convirtiéndose en una de las caras más visibles de la comunidad en las presidencias de Barack Obama.

Y hablando de Obama, Longoria publicó el viernes pasado un clip que dirigió, protagonizado por el ex presidente, quien con su acostumbrado carisma, plantea las razones por las que Kamala Harris debería convertirse en la próxima presidente de los Estados Unidos.

Anthony Ramos

El actor y cantante estadounidense de raíces puertorriqueñas conocido por sus papeles en el musical 'Hamilton' y la película 'In the Heights', ha utilizado su plataforma para abogar por la justicia social y los derechos de las minorías desde hace años. Recientemente mostró su apoyo por Harris en un evento multitudinario en el estado de Pensilvania, donde la demócrata mantiene una férrea batalla con Trump que puede decidirse gracias al voto latino.

"Sabemos lo que nos va a tocar si votamos por el otro camino", expresó Ramos ante aplausos del público. "No es una sorpresa. No, yo ya comí de ese plato y fue terrible".

Liza Colón-Zayas

En el mismo evento en Pensilvania habló la puertorriqueña Liza Colón-Zayas quien recientemente se convirtió en la primera actriz latina en ganar un Emmy como actriz de reparto en una comedia por su aclamado papel como Tina en la multipremiada serie 'The Bear'. "Ahora que sé un poco más sobre hacer historia, estoy acá para decirles que podemos hacer historia una vez más", dijo la actriz ante los gritos de apoyo de los asistentes.

La actriz tampoco se ha guardado nada en sus redes sociales ya que el pasado 9 de octubre publicó un video criticando a Trump, acompañado de un caption que lee: "Un vistazo rápido al evasor de reclutamiento, en bancarrota, agresor sexual, incitador de racismo, defraudador, delincuente y provocador de insurrecciones".

Cardi B

La rapera de origen dominicano Cardi B, conocida por sus éxitos globales y su personalidad sin filtros, ha sido una voz activa en la política estadounidense e incluso fue una de las primeras celebridades en apoyar una candidatura de Kamala Harris aún antes de que Joe Biden hiciera a un lado la suya.

AHAHAHAHA LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate…..STOP FCKIN PLAYIN WITH ME !!!!!!! https://t.co/IAJO5yo79r — Cardi B (@iamcardib) July 21, 2024

La intérprete de 'WAP' también ha defendido a la candidata en varias ocasiones por lo que ha considerado ataques misóginos en su contra. "Siempre supe cómo son las personas cuando se trata de mujeres, ¿pero la falta de respeto?" dijo en un live en su cuenta de X. "Escucha, si no te gusta como política, eso es cosa tuya. Pero si la faltas al respeto porque es mujer, es muy repugnante".

Los Trabajadores del Norte y la cumbia de Kamala

Los Trabajadores del Norte, así se ahce llamar la banda detrás de la cumbia llamada "No se equivoque, compa" en apoyo a Kamala Harris. Con ritmo pegajoso y letra directa, la canción quiere hacer reflexionar a la comunidad latina sobre su voto, advirtiendo sobre las consecuencias de apoyar a Donald Trump y destacando a Harris como la mejor opción para defender los derechos de los inmigrantes y las minorías.

La letra toca temas como el racismo y las políticas migratorias de Trump, dejando claro que estas afectan negativamente a los latinos. La canción está ganando popularidad en redes sociales y se ha vuelto un himno para aquellos que quieren un cambio, buscando viralizar su mensaje entre los migrantes y votantes indecisos.

Linda Ronstadt

Linda Ronstadt, la icónica cantante estadounidense de raíces mexicanas, es conocida por su prolífica carrera musical y su activismo. En un comunicado emitido el 11 de septiembre de este año, a través de su cuenta de Instagram, Ronstadt expresó su rechazo categórico hacia Donald Trump y sus políticas. En particular, condenó la separación de familias migrantes en la frontera durante su administración, calificando estas acciones como una "catástrofe humanitaria". Además, manifestó su apoyo a Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones de 2024, afirmando que votará orgullosamente por ellos en noviembre.

Jessica Alba

Jessica Alba, la actriz y empresaria de ascendencia latina gracias a su padre mexicano, es una defensora activa del voto y de la participación política en Estados Unidos. Fue una de las primeras celebridades en unirse a la campaña "Voto con Ganas", destinada a incentivar el voto latino. A lo largo de su activismo, ha utilizado sus redes sociales para motivar a sus seguidores a registrarse y votar, subrayando que el voto es la herramienta más poderosa para generar cambios significativos en la sociedad. Además, Alba expresó abiertamente su apoyo a Kamala Harris en las elecciones de 2024. En un reciente mensaje, enfatizó: "Cuando no votamos, los que están en el poder asumen que no solo no nos importa, sino que estamos dispuestos a entregarles nuestro poder".

Demi Lovato

Demi Lovato mostró su respaldo a Kamala Harris en las elecciones de 2024. Como parte de su activismo a favor de la comunidad LGBTQ+ y los derechos de las personas trans, Lovato ha utilizado su influencia para motivar a sus seguidores a votar y apoyar causas progresistas. Si bien se ha mantenido activa en cuestiones sociales, su respaldo a Harris es claro, destacando su compromiso con los derechos humanos y la equidad. Esta postura no es nueva para Lovato, quien ha sido vocal en elecciones anteriores y continúa promoviendo el voto entre los jóvenes​.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, la superestrella estadounidense, de origen puertorriqueño, está usando su plataforma para inspirar a sus seguidores a votar en las elecciones de 2024. Como co-presidenta de 'When We All Vote', ha trabajado arduamente para aumentar la participación electoral, especialmente en las comunidades latinas. En sus redes sociales, JLo compartió: "Hagámonos oír y asegurémonos de que todas las voces sean escuchadas en estas elecciones". Además, participó en el town hall digital organizado por Oprah, llamado 'United for America', donde mostró abiertamente su apoyo a Kamala Harris, subrayando la importancia de tener líderes que luchen por los derechos de las mujeres y las minorías. También ha colaborado con Stashrun para recaudar fondos destinados a When We All Vote, incentivando a sus seguidores a registrarse para votar y a participar activamente en el proceso.​

America Ferrera

La actriz estadounidense de origen hondureño mejor conocida por interpretar a Betty en 'Ugly Betty' y empoderar a mujeres de todas las edades con su discurso en 'Barbie', se ha entregado al activismo desde hace varios años con su fundación llamada Harness. Pero esta temporada electoral Ferrera ha enfocado sus esfuerzos en apoyar a Kamala Harris, liderando eventos como el que protagonizó el pasado 8 de octubre en Philadelphia, donde le recordó a un grupo de latinas que tienen el poder para decidir quién ganará la presidencia en Noviembre.

Maná, Alejandro Fernández, Los Tigres del Nortes y la campaña 'Ya Estuvo'

Si bien no apoyan abiertamente a Kamala Harris, los más de 20 artistas mexicanos que forman parte de la campaña 'Ya estuvo' invitan a votar en contra de Donald Trump y en un sistema bipartidista se podría decir que es casi lo mismo. La campaña cuenta con el apoyo de una larga lista de artista mexicanos incluyendo Maná (quienes además 'castigaron' a Nicky Jam por su apoyo a Trump), Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio, Chiquis Rivera, Kate del Castillo y Alejandro Fernández, quien recientemente se vio obligado a desmentir que su padre apoyaba a Trump.

La campaña vino acompañada de un video donde se mezclan declaraciones de Trump en contra de los migrantes mexicanos en EE.UU. con videos reales de ataques racistas a latinos en el país por parte de ciudadanos que replican el discurso del ex presidente.

"Los inmigrantes son nuestra familia", se lee en un punto del video. "Nuestro silencio permite que sean atacados". El clip de minuto y medio culmina con la frase "Todos a votar".

Artistas latinos que apoyan a Donald Trump

Nicky Jam

El anuncio del apoyo de Nicky Jam a Donald Trump durante un mitin de campaña en Las Vegas generó un efecto sísmico en el mundo del entretenimiento latino, provocando reacciones en artistas tan diferentes como Maná y Residente de Calle 13, quien atribuyó el apoyo del reggaetonero a "falta de información".

Sin embargo, Nicky Jam se mostró enfático en su discurso. "De donde vengo, la gente no conoce al presidente, así que soy afortunado", dijo en una breve declaración antes de agregar: "¡Te necesitamos de vuelta! Necesitamos que seas el presidente".

Anuel AA y Justin Quiles

Los reggaetoneros puertorriqueños respaldaron la candidatura de Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el 30 de agosto. "Desde que Trump se fue, hemos pasado por muchas cosas como país", arrancó el discurso Anuel AA, agregando que Trump ha sido "el mejor presidente que el mundo ha visto, el mejor que el país ha visto". El cantante también elogió al expresidente en un posteo reciente en su Instagram, alentando a sus seguidores a votar:

"Todos voten por Donald Trump. Mis hermanos latinos e hispanos, mantengámonos unidos como la familia que somos y votemos por el bien y la seguridad de nuestro país, que es nuestro hogar".

Por su parte, Quiles expresó en Pensilvania que le gusta que Trump "no es un títere" y que es "el presidente más honesto que hemos tenido", ideas que repitió en un posteo que le dedicó al presidente con un caption que decía: "yo prefiero un presidente que lo odien por decir las cosas como son a uno que lo amen por mentirnos en la cara".

Paty (Patricia) Navidad

En los últimos años, la actriz y cantante Paty Navidad ha estado mucho en las noticias no solo por su talento frente a la cámara sino por la controversia fuera de ella. Y es que la mexicana ha hecho un hábito de expresar opiniones polémicas con respeto a temas como el Covid-19 (del que dijo que no era otra cosa que una simple mutación de la gripe que solamente se protegía con un buen sistema inmune) y el fatídico asalto al Capitolio el 6 de Enero de 2021, evento en el que apoyó a los invasores.

Con ese último antecedente no es sorpresa para nadie que Navidad sea una fiel seguidora del presidente Trump a pesar de que no vota en Estados Unidos. "Es la mejor opción para el mundo, para América Latina, para México y obviamente para Estados Unidos", ha dicho Navidad en el pasado.

Eduardo Verástegui

El actor, productor y músico que consiguió la fama en los 90 como integrante del grupo pop 'Kairo' lleva varios años mostrando su afición por el candidato republicano pero fue en septiembre de este año cuando su acercamiento llegó a otro nivel al lanzar un rap compuesto de solo tres frases: "Latinos con Trump", "Trump again" y "Make America great again".

Acompañando al sencillo, que lanzó a través de sus redes sociales, Verástegui difundió un video en el que se lo puede ver en un estudio de grabación, vistiendo una gorra con la inscripción "Freedom fighters '24", que culmina con el actor mirando a cámara y diciendo: "Soy Eduardo Verástegui, los latinos estamos con Trump", todo esto a pesar de que no vota en los Estados Unidos.

Miguel Ignacio "Nacho" Mendoza

El martes en el hotel Trump National ubicado en Doral, Florida, se llevó a cabo un evento auspiciado por 'Latino Americans for Trump' y presidido por Rick Scott, el gobernador del estado. El evento, que gozó de la presencia del mismo Trump quien fue recibido con la canción 'God Bless America', estuvo repercutiendo en las redes sociales desde temprano gracias a la presencia de un asistente que sorprendió a muchos: el cantante venezolano Nacho.

Conocido popularmente por su participación en el exitoso dúo Chyno y Nacho, el músico no ha ocultado su voz política en el pasado, abogando durante años por un cambio político en su país de origen. Sin embargo, es la primera vez que hace pública su postura en el ámbito electoral estadounidense. Es importante destacar que "La Criatura", como lo conocen afectivamente en el medio, no vota en el país norteamericano.

Artistas latinos que llaman al voto sin tomar partido

Bad Bunny

Hay poca duda de que un apoyo del boricua sería crucial para cualquiera de los candidatos en pugna para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, el conejo malo ha preferido mantenerse al margen al momento de ofrecer un apoyo oficial. "Yo sé que la política es una mi*rda, nadie cree en los políticos del país", dijo el puertorriqueño en el podcast de El Tony el pasado 2 de septiembre.

Sin embargo, el músico ha hecho esfuerzos por llamar a sus compatriotas a votar y lo ha hecho anclado en una causa cercana a su corazón. A finales de septiembre contrató varias vallas publicitarias para criticar la gestión del gobernante Partido Nuevo Progresista, organización que promueve que la isla se convierta en un estado más de la unión americana. "Yo no me estoy metiendo en política, la política se mete en mi vida porque afecta a mi país, porque afecta a Puerto Rico", dijo en la entrevista con El Tony.

Wilmer Valderrama

El actor venezolano-estadounidense que alcanzó la fama gracias a su memorable papel como Fez en That 70s Show fue el encargado de producir y dirigir la campaña 'Vota con ganas' de la Fundación Voto Latino a comienzos de Octubre que busca alentar a los más de 36 millones de latinos elegibles para acudir a votar en las elecciones. El actor, nacido en Miami, recalcó que es vital motivar a los votantes latinos para que "tomen un lugar en la mesa donde se toman las decisiones importantes sobre nuestro país y su futuro".

Si bien la campaña cuenta con varias celebridades que ya han abiertamente apoyado a Harris como Rosario Dawson, Jessica Alba y America Ferrera, Valderrama ha tomado la decisión de no tomar partido hasta ahora.