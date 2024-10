La campaña presidencial de Kamala Harris anunció hoy que los grupos mexicanos Maná y Los Tigres del Norte tocarán la próxima semana en eventos electorales en los estados de Arizona y Nevada del 31 de octubre.

La participación de estas legendarias bandas de música latina en actos enfocados en los votantes latinos que aún están indecisos ante las opciones de las elecciones del 5 de noviembre, forma parte de los esfuerzos de la vicepresidenta por consolidar el voto contra su rival, el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, fuentes de la campaña explicaron la decisión de incluir estos artistas en la campaña porque "son voces confiables para sus fans. Muchos escuchan su música, los siguen en las redes sociales y encuentran inspiración en su música".

"Están comprometidos con esta campaña porque saben qué está en juego, y pueden estimular y mobilizar a la gente a votar"; agregaron.

¿Dónde actuarán los Tigres del Norte y Maná?

Ambas agrupaciones tocarán en eventos políticos el 31 de octubre. Los primeros serán los Tigres del Norte. La Madre de todas las Bandas participará en el rally en Phoenix. Luego, la vicepresidenta viajará a Las Vegas, donde se presentará Maná.

Las presentaciones son parte de la serie de conciertos "When We Vote We Win" (Cuando votamos ganamos), en los que han participado artistas de la talla de Eminem, Beyoncé, Bruce Springsteen y Tyler Perry.

Los artistas han apoyado tradicionalmente a los políticos demócratas, pero este año han sido acompañados por una cada vez mayor cantidad de artistas latinos como la Original Banda El Limón, Ramón Ayala, Chiquis y Los Ángeles Azules, quienes han condenado la retórica antiimigrante de Trump.

Maná ha sido tan consecuente con su posición que el mes pasado bajó de todas las plataformas de streaming su colaboración con el artista urbano boricua Nicky Jam, quien pareció en un rally del candidato republicano.

Otros artistas latinos que han sido categóricos en su rechazo al candidato presidencial republicano y apoyan a Kamala Harris incluyen a los boricua Marc Anthony, Jennifer López, Anthony Ramos y Liza Colón-Hayes. Las mexicanasamericanas Eva Longoria, Jessica Alba y Demi Lovato también han hecho campaña por la vicepresidenta, así como la hondureñaamericana América Ferrera.