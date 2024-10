In English

El actor, productor y activista Leonardo di Caprio fustigó hoy al candidato persidencial republicano Donald Trump por su posición frente al cambio climático y expresó su apoyo a la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

El actor ganador del Oscar expresó su posición política en un video publicado en Instagram el viernes, 25 de octubre.

"El cambio climático está matando la tierra y arruinando nuestra economía, necesitamos un paso audaz para salvar nuestra economía, nuestro planeta y a nosotros mismos," dijo DiCaprio, de 49 años, en el video. "Es por eso que voy a votar por Kamala Harris."

"La devastación que nuestro país experimentó recientemente con los huracanes Helene y Milton muestra la amenaza continua de desastres no naturales causados por el cambio climático," escribió en el pie de foto de la publicación. "Necesitamos líderes capaces de promulgar políticas climáticas que ayuden a salvar el planeta, y por eso votaré por @KamalaHarris el 5 de noviembre. Ella ha liderado la acción climática más significativa en la historia de los EE. UU., y bajo su liderazgo podremos alcanzar objetivos ambiciosos en políticas climáticas que harán avanzar a nuestro país."

Concluyó su mensaje: "Revisa tu registro de votante en IWillVote.com y únete a mí en votar por Kamala en esta elección." La publicación, que ha recibido casi 74,000 'me gusta' en una hora, tiene los comentarios desactivados.

En el video, el actor de 'Inception' elogió las metas ambiciosas de la vicepresidenta para lograr emisiones netas cero para 2050 y construir una economía verde, además de su participación en la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación.

Famosos que apoyan a Kamala Harris

DiCaprio no es la única celebridad que ha respaldado públicamente a Harris.

En septiembre, varias celebridades participaron en un evento virtual en vivo organizado por Oprah Winfrey el jueves en apoyo de la candidatura de Kamala Harris para la presidencia.

Meryl Streep, Chris Rock, y Ben Stiller estuvieron entre las figuras destacadas que se unieron a Winfrey para promover la campaña de Harris y abordar movimientos políticos de base que respaldan la candidatura de la vicepresidenta para la Casa Blanca.

Al inicio del evento, Winfrey destacó a los asistentes prominentes como Streep, Rock, Stiller, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Tracee Ellis Ross y Bryan Cranston. La ex presentadora de programas también hizo una mención especial a los grupos de base, incluyendo Win with Black Women, Republicans for Harris y Swifties for Kamala, que han realizado sus propios eventos en Zoom en apoyo a Harris.