Leonel García no necesita rodeos ni estrategias de marketing para lanzar un disco. Desde su casa en Ciudad de México , rodeado de vinilos, equipos de sonido de alta fidelidad y un ambiente que parece detenido en el tiempo, el cantautor ofreció una conversación íntima y reveladora con ENSTARZ ¡Latino! The MusicTimes para hablar de E su nuevo álbum grabado totalmente en vivo, sin retoques digitales y con colaboraciones que, en sus palabras, "se sienten, no se fabrican".

El álbum, que salió por sorpresa la noche del jueves, es una joya contracorriente. Grabado en cinta analógica, con músicos tocando juntos en tiempo real y sin autotune, El Show es una apuesta por lo humano, lo imperfecto y lo profundamente emocional. Entre sus 12 temas, hay uno que destaca desde la primera escucha: Desierto, una colaboración poderosa con Natalia Lafourcade que, según García, es uno de los momentos más intensos de toda la grabación.

"Grabamos mirándonos a los ojos", recuerda con una sonrisa que mezcla orgullo y vulnerabilidad. "Fue una sola toma, como se hacía antes. Tres intentos, y nos quedamos con el segundo. Natalia llegó con esa energía mística que ella tiene, esa elegancia atemporal, y lo entregó todo".

La canción no es lo que uno esperaría de dos artistas que ya habían compartido talentos- él como compositor y ella como intérprete en Hasta La Raíz. Esta vez, la apuesta fue diferente. "No me gusta repetir fórmulas. La gente es muy inteligente y lo nota. Esta vez quise que la canción fuera una especie de tango, de bolero, de algo más dramático, más crudo, menos folklórico y más emocional".

El resultado es una pieza desgarradora que habla del vacío, del silencio después del amor, de ese lugar emocional que, como sugiere el título, es tan árido como profundo. 'Desierto' no necesita adornos: son dos voces y una atmósfera que corta el aliento.

El corazón del disco

Para García, El Show no es solo un título. Es una declaración. "La vida es un show. Subimos al escenario todos los días, mostramos lo que queremos que los demás vean. Pero cuando alguien importante se va, ese show se cae. No continúa igual. O cambia por completo".

Esa idea se refleja en la canción que da nombre al disco, una colaboración con Arath Herce. Pero también en la forma en la que fue concebido el álbum completo: sin filtros, sin algoritmos, sin estrategia de lanzamiento. "Quise que la gente se sorprendiera como antes, cuando ibas a la tienda y descubrías que había salido el nuevo disco de tu artista favorito. Nada de spoilers".

Leonel no solo habla de música. Habla de emociones, de heridas, de duelos. Y lo hace con una honestidad desarmante. "Este disco no es para bailar ni para la fiesta. Es para escucharlo solo, con calma, tal vez con una copa de vino. Es música para reflexionar".

El regalo de Edén Muñoz

Otra colaboración que sorprendió a todos fue Solo lo llama, el tema junto a Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50 y una de las voces más reconocidas del regional mexicano. Pero aquí no se trata de un experimento de moda ni de subirse a ninguna tendencia. Se trata, como todo en El Show, de una conexión real.

"Edén es un artista que siente mucho, que canta con el corazón. Y eso es lo que buscaba. No quise hacer regional por hacer. Él vino a mi mundo, y yo al suyo, pero sin forzar nada. Nos encontramos en medio", cuenta García.

Muñoz no solo canta, también toca el acordeón en la canción. "Él le dio ese sabor mexicano que tiene la pieza, pero sin dejar de ser una balada con alma propia. Es como una noche larga, con tragos, hablando del amor que se fue. Muy mexicano, sí, pero también muy universal".

Música sin filtros, ni miedos

Durante la conversación, Leonel regresa una y otra vez a la idea de hacer música sin miedo. "A esta altura de mi vida, ya no tengo tiempo para temores. Quiero aprovechar el tiempo y sentir lo más posible. No quiero que la gente escuche algo perfecto, quiero que escuche algo que le mueva el alma".

El disco no tiene arreglos sobreproducidos ni voces afinadas digitalmente. "Lo que escuchas es lo que hay. No hay autotune, no hay edición. Solo músicos y emociones. Creo que eso es lo que hoy hace falta".

Para él, se trata también de una forma de resistencia. "Vivimos en un mundo donde todo se muestra, todo es para afuera. Este disco es una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con lo que realmente sentimos. No con lo que mostramos en redes".

Lo que viene

Aunque 'El Show' es una obra profundamente personal, el tiempo para presentarlo será breve. Leonel sigue en gira con su disco anterior, 'Pausa', y en noviembre regresa Sin Bandera, su icónico dúo con Noel Schajris, quien también lanzó un nuevo álbum en solitario la misma noche. "Noel y yo no lo planeamos así, simplemente sucedió. Pero está bien. Cada uno necesitaba decir algo propio antes de volver a cantar juntos".

La nueva gira de Sin Bandera llegará con disco inédito y recorrerá América Latina durante un año. Mientras tanto, García espera que quienes escuchen 'El Show' lo hagan con el corazón abierto.

"Yo crecí escuchando discos solo en mi cuarto, leyendo las letras y llorando. Ojalá alguien escuche este disco así. Ojalá les sirva para visitarse por dentro. Porque de eso se trata. De dejar de actuar. Y sentir de verdad".