Adele reveló recientemente un problema de salud inesperado: sordera parcial en un oído debido a una infección grave.

La cantante de 'Rolling in the Deep', de 36 años, experimentó un dolor insoportable, "peor que el parto", después de contraer una bacteria del agua poco común mientras estaba en Múnich, Alemania, para su serie de espectáculos "Adele in Munich".

Adele habló sobre sus recientes problemas de salud hace poco en un espectáculo en Las Vegas, diciendo: "Tengo una infección de oído, lo cual es bastante terrible".

"Nunca antes había tenido una. Es lo más doloroso que me ha pasado en la vida", continuó. "Fue peor que un parto. Es una bacteria rara del agua. Es muy difícil de tratar".

Adele también expresó un fuerte deseo de "mocharse" la oreja después de un diagnóstico erróneo, frustrada por haber recibido antibióticos incorrectos.

La cantante y compositora ganadora del Grammy dijo: "Estuve tomando los antibióticos equivocados durante unos días, y lograron darme uno que comenzó a funcionar".

"Quise mocharme la oreja varias veces", agregó.

Si bien reveló que ya no siente más dolor, explicó: "Ya no siento dolor, lo cual es genial, ¡pero estoy un poco sorda del oído izquierdo!".

Adele has an ear infection😭 pic.twitter.com/XU1Up7NNnq — caryssa (@dellyfromdablok) October 26, 2024

Las luchas de salud de Adele

Adele siempre ha sido muy vocal con las situaciones de salud que han impactado su vida y carrera y esta infección de oído no es la primera que padece.

Uno de los desafíos más visibles es su diagnóstico de ciática, que comenzó a afectar su rendimiento en su residencia en Las Vegas, "Weekends with Adele."

En varios conciertos, Adele compartió con sus fans las dificultades para caminar debido a su condición, bromeando sobre cómo tiene que "tambalearse" en el escenario.

La ciática, que ocurre por la compresión del nervio ciático, produce un dolor intenso desde la parte baja de la espalda hasta las piernas y pies.

Adele ha mencionado que el dolor afecta su movilidad y, en ocasiones, ha necesitado ayuda para levantarse después de episodios graves en pleno escenario​.

La cantante también ha lidiado con problemas de espalda desde los 15 años, cuando sufrió su primer deslizamiento de disco simplemente al estornudar.

Desde entonces, ha tenido múltiples episodios de lesiones en la columna, incluyendo una hernia discal en enero de 2021, que se complicó debido a la pérdida de fuerza en el core tras la cesárea de su hijo Angelo.

Además de la ciática, Adele ha enfrentado problemas serios con sus cuerdas vocales. En 2011, fue sometida a una cirugía por una hemorragia en un pólipo vocal, que la obligó a cancelar conciertos y someterse a un riguroso régimen de descanso.

Aunque la operación fue un éxito, en 2017, durante su gira europea, Adele volvió a dañar sus cuerdas vocales y tuvo que cancelar dos shows en Londres. La vulnerabilidad de su voz y su dependencia de ella han llevado a Adele a adoptar medidas preventivas, como el descanso de voz, especialmente en medio de giras.