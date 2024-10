In English



La promoción de su nueva película 'Unstoppable' tiene a Jennifer Lopez haciendo las rondas en festivales de cines y en eventos públicos. Lamentablemente, no es el mejor momento para esta exposición. Entre el divorcio de Ben Affleck y las graves acusaciones contra su ex Sean 'Diddy' Combs, es difícil que no pase un mal rato.

Fue justamente eso lo que le pasó cuando firmaba autógrafos en Los Ángeles, durante el AFI FEST 2024. La estrella de 'Love Don't Cost A Thing' supuestamente estaba firmando autógrafos cuando alguien en la multitud le recordó su pasada conexión con el músico caído en desgracia.

Lopez, de 55 años, ha hablado abiertamente en el pasado sobre su relación con el jefe de Bad Boy, la cual describió como "tempestuosa" y "emocionalmente agotadora", a pesar de haber durado solo dos años.

Un fan en la multitud supuestamente se acercó a Lopez y le preguntó: "¿JLo, tienes algún comentario sobre Diddy y las acusaciones?" Según el 'Daily Mail,' la pregunta hizo que J.Lo se alejara rápidamente, lo que llevó a los fans a gritarle: "¡No te vayas!"

Informes indican que ella dejó de firmar autógrafos inmediatamente y "se alejó furiosa" tras ser cuestionada sobre Diddy, quien actualmente enfrenta varias acusaciones de abuso y agresión sexual.

Las acusaciones contra Diddy

La demanda más reciente lo acusa de observar mientras su guardaespaldas "violaba oralmente" a un joven de 17 años, según 'ENSTARZ.'

"En el tercer día, Combs introdujo a su guardaespaldas, 'T,' en los avances sexuales. Combs lo presentó como una prueba de la disposición del demandante a hacer lo que sea necesario para tener éxito en la industria de la música," señala el documento.

'T' solicitó sexo oral del demandante, y mientras el demandante cumplió debido a la coacción, Combs agredió sexualmente al demandante nuevamente, tocando y manoseando tanto al demandante como al guardaespaldas," según los documentos judiciales, de acuerdo con 'The Mirror US.'

El alejamiento de la actriz de 'Selena' ocurre mientras continúa finalizando su divorcio de su esposo, la estrella de 'The Account,' Ben Affleck.

El divorcio de J.Lo y Ben Affleck

El actor de 52 años retomó su relación con Jennifer Lopez en 2022, después de haber salido juntos en 2002. Sin embargo, el romance se desmoronó, y Affleck se divorció de J.Lo por segunda vez tras su solicitud de separación en agosto.

Se informó que el actor estaba volviendo al mundo de las citas, pero bajo una condición.

"No se involucrará en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir," agregó una fuente al 'Daily Mail,' aclarando que "solo quiere salir con alguien que esté sobrio o en recuperación."