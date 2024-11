In English

La exmodelo de Playboy Rachel Kennedy afirmó que el magnate de la música Sean 'Diddy' Combs le hizo ver repetidamente un vídeo de Jennifer Lopez durante una de sus supuestas reuniones 'Freak Off'.

Kennedy declaró que este incidente tuvo lugar en una habitación de hotel de Tokio en 2000, mientras Diddy, que salía con JLo en aquel momento, hablaba supuestamente con ella por teléfono.

La model contó que ella y dos amigas conocieron a Diddy en un club japonés de topless, Seventh Heaven, y que más tarde fueron invitadas a su habitación para lo que supusieron que sería una fiesta.

Sin embargo, Kennedy explicó su sorpresa al llegar: "Antes de cruzar la puerta me di cuenta de que sólo estaba él. Me dije:"Esto no es una fiesta", describió su inquietud mientras Diddy, que ahora tiene 54 años, supuestamente ponía en bucle el vídeo musical de Lopez.

"Me pareció un poco espeluznante, muy irrespetuoso", alegó en el podcast 'The Trial of Diddy' publicado el viernes 1 de noviembre, aunque no reveló la canción concreta en cuestión.

Según Kennedy, al principio Combs se mostró amistoso, y ella y sus amigas decidieron quedarse, pensando que no ocurriría nada raro.

Sin embargo, alegó que la noche tomó un giro incómodo cuando ella y otra amiga mantuvieron un encuentro de sexo oral consentido con Combs, subrayando: "No fue forzado" El ambiente cambió drásticamente cuando entró en la habitación uno de los guardaespaldas de Diddy, que parecía molesto por la presencia de las mujeres, ya que las reconocía de la noche anterior.

"Me dijo: '¡Esa es mi chica! ¡Esa es la chica de anoche! ¿Qué está pasando?", recordó Kennedy, quien explicó que el guardaespaldas supuestamente intentó expulsarlas de la habitación por la fuerza.

Kennedy alegó además que Diddy no hizo nada para intervenir, lo que describió como indicativo de una supuesta cultura más amplia dentro de su círculo. "Por eso esta gente cree que está bien, porque él les está enseñando que este tipo de comportamiento es aceptable", añadió.

Este incidente se une a otras acusaciones que han surgido en torno a Combs en los últimos meses. El rapero, que actualmente se enfrenta a cargos de tráfico sexual y otros, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras declararse inocente.