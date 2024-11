Durante la charla de Fat Joe en 'Us: A Summit On Black & Brown Men And The Vote', el cantante compartió su perspectiva sobre los puertorriqueños que votan por Trump. "Esa es la mentalidad de house ni*** (traducción: negro de la casa, ya que en la época de la esclavitud se diferenciaban entre los que trabajaban y vivían dentro de la casa y los que trabajaban en el campo). Eso es un latino que desearía ser blanco".

Tony Hinchcliff se refirió a Puerto Rico como una "isla flotante de basura". También hizo chistes ofensivos sobre los palestinos y los judíos, los votantes negros y los latinos en general.

Aunque Joe dijo que el comentario sobre la isla le rompió el corazón, no todo el mundo ha tenido la misma reacción. En un reciente informe de CNN, muchos puertorriqueños residentes en Pensilvania siguen estando del lado de Trump, a pesar de los comentarios negativos. También recibió el apoyo de la senadora en la sombra del partido republicano en representación de Puerto Rico Zoraida Buxó.

Otras celebridades puertorriqueñas, como Jennifer López y Bad Bunny, alzaron la voz a favor de Kamala Harris tras los comentarios, el cantante urbano Nicky Jam, por su parte, luego de haber sido uno de los primeros en alzar la voz en la actual contienda para apoyar a Trump, le retiró su apoyo y afirmó estar "desligado de cualquier tendencia política".

Joe también ha sido noticia recientemente tras su polarizante actuación en la apertura del tercer partido de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees, ya que muchos calificaron su interpretación de 'New York' y 'All The Way Up' como la "peor actuación de la historia."

A pesar de todo, Joe ha tomado las críticas con calma, aunque algunos han llegado hasta a culparlo por la derrota de los Yankees en la Serie Mundial.

