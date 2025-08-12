El rapero puertorriqueño Jhayco, cuyo nombre legal es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue arrestado en Miami‑Dade en la madrugada del martes 12 de agosto de 2025.

Según los registros, fue ingresado en el centro correccional Turner Guilford Knight alrededor de las 4:25 a.m., enfrentando cargos por posesión de cocaína y de cannabis en cantidad menor a 20 gramos, con una fianza fijada en 3 mil dólares.

El artista, de 32 años, ha ganado reconocimiento internacional por éxitos como "DÁKITI", y ha colaborado con figuras del reguetón contemporáneo, incluido Bad Bunny.

Antecedentes y trayectoria

Jhayco, originalmente bautizado como Jhay Cortez, comenzó su carrera en Puerto Rico, impulsado tanto por su talento como por su colaboración cercana con Bad Bunny en composiciones y producciones. En 2019 lanzó su álbum de estudio debut, Famouz, consolidándose como voz prominente del urban latino. Desde entonces, ha alternado entre sencillos exitosos y EPs que refuerzan su presencia en el panorama del reguetón y el trap latino.

Miami siempre ha sido un punto clave en su carrera: escenario de giras, residencia musical y la ciudad donde ha grabado y estrenado múltiples sencillos.

Contexto del arresto

Aunque los detalles precisos de cómo se produjo la detención —como el lugar exacto del incidente o posibles circunstancias adicionales— aún no se han revelado al público, la información disponible y reportada por The Miami Herald indica que el proceso se llevó a cabo por la madrugada, en plena actividad del centro penitenciario Turner Guilford Knight, que habitualmente aloja detenciones recientes.

La fianza, establecida en 3,000 dólares, sugiere que los cargos son considerados de menor gravedad bajo la legislación de Florida, aunque siguen siendo delitos penales. La rapidez para fijar la fianza indica que no hay antecedentes pendientes o calificaciones agravantes conocidas hasta ahora.

Repercusiones inmediatas y desarrollo del caso

Este suceso podría tener un impacto significativo en la carrera del artista, tanto en términos de giras y presentaciones como de contratos publicitarios y musicales. Las consecuencias legales podrían implicar multas, programas de rehabilitación o, en caso de reincidencia o agravantes, sanciones mayores.

Por ahora, la defensa legal de Jhayco no ha emitido declaraciones públicas, y los tribunales de Miami‑Dade no han confirmado audiencias programadas hasta el momento.