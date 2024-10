El artista y político panameño Rubén Blades publicó hoy en sus redes sociales un fuerte mensaje contra el candidato a la presidencia por el partido republicano Donald Trump, al que llamó de "mentiroso" y "narcisista".

Sus palabras, dirigidas a los latinos de los estados que podrían determinar el resutlado electoral, comienzan acusando al expresidente de decir "una horrorosa mentira" sobre los inmigrantes. Asimismo, aseguró varias veces que "Kamala Harris no es comunista".

En la parte más emotiva de su mensaje, el artista dice: "si la letra de mis canciones han llegado a sus corazones. Créanme también cuando digo que votar por Donald Trump es atacar a la Constitución de los Estados Unidos y apoyar a los que quieren que desaparezca de la faz de la tierra", manifestó.

En su mensaje Blades, de 76 años, destaca que "nunca" ha visto "una figura tan peligrosa para la democracia" como Trump, y pone como contexto la persecución que sufrió su padre por parte de la dictadura de Manuel Eduardo Noriega en Panamá, o los ataques en su contra cuando fue candidato presidencial.

"Hola, soy Rubén Blades. Rubén Blades. Donald Trump ha dicho que los inmigrantes hemos envenenado la esencia de los Estados Unidos. Una horrorosa mentira. Esta nación fue construida por inmigrantes como nosotros. No pedimos limosna. Al llegar, buscábamos oportunidades para trabajar duro y nuestras contribuciones y sacrificios ayudaron y ayudan al desarrollo de esta nación.

En 1974, a los 29 años, emigré a Estados Unidos siguiendo a mi familia, que partió de Panamá en 1973 por presiones de la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega contra mi padre Rubén Blades. Busque como muchos de ustedes, llegamos a este país escapando de persecución política y en busca de oportunidades con las cuales crear una mejor vida.

Hoy tengo 76 años y les aseguro que en toda mi experiencia política, por ejemplo, como candidato presidencial en Panamá en 1994, jamás he sido testigo de una figura tan peligrosa para la democracia como Donald Trump, tan carente de empatía y falta de preocupación real por las necesidades del pueblo.

Un narcisista que se cree infalible y superior a expertos en materias en las que él no posee el menor conocimiento. Todo lo que ha dicho y hecho indica que si llega a la Casa Blanca otra vez como presidente. Su intención es utilizar a las autoridades, incluso hasta el ejército, para perseguir y encarcelar a los que él denomine sus rivales y con eso acabar con la Constitución Nacional.

No estoy inventando cosas ni politiqueando. Examinemos los hechos. ¿Cómo es posible que un convicto por abuso sexual y violación se presente ahora como el defensor de las mujeres? ¿Cómo aceptar que una persona que no demuestra el menor vestigio de vida espiritual se autoproclame como defensor de Dios y de la religión? Cómo alguien que defiende posturas racistas de supremacistas blancos, incluso llamándolo buena gente, puede a la misma vez respetar o apoyar la variedad étnica, religiosa y cultural que compone el crisol social de Estados Unidos desde sus inicios.

Donald Trump se proclama como un mesías, un salvador de la humanidad, pero con sus actos y palabras demuestra ser un anticristo. Totalmente lo opuesto al ejemplo de Jesús. El 13 de agosto del 24, en su entrevista con Elon Musk, Donald Trump dijo que si Kamala Harris gana la elección, él consideraría irse a vivir en Venezuela porque allí habría más seguridad que en Estados Unidos.

Por qué apoyar a un candidato que dice que es mejor vivir bajo una dictadura como la de Nicolás Maduro para asustar al electorado. Donald Trump falsamente acusa de comunista a la candidata demócrata.

Kamala Harris no es comunista. Kamala Harris no apoya ninguna dictadura, estén en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Kamala Harris no apoya el régimen de Kim Jong un ni a Vladimir Putin. Tiranos comunistas que Donald Trump públicamente admire y defiende. No se dejen confundir. Kamala Harris no es comunista.

A los votantes latinos, especialmente en estados como Florida, Pennsylvania, Nevada, Georgia, Wisconsin y Arizona, si a letra de mis canciones han llegado a sus corazones. Créanme también cuando digo que votar por Donald Trump es atacar a la Constitución de los Estados Unidos y apoyar a los que quieren que desaparezca de la faz de la tierra.

El ejemplo de su sistema democrático como un modelo de inclusión, tolerancia, multiculturalismo y justicia. Por todo lo expuesto, respetuosa y sinceramente, le pido que este próximo 5 de noviembre escojan a la primera mujer presidente de Estados Unidos.

Kamala Harris representa la mejor opción racional y espiritual para ayudar a preservar la Constitución de los Estados Unidos y la continuidad de la democracia que lo sustenta. Gracias por su atención" - Rubén Blades.