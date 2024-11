La artista y empresaria mexicana Thalía vive un momento agridulce, y es que en medio de la celebración del lanzamiento de su primer disco 'Navidad Melancólica', lamenta la situación de salud de su querida hermana Ernestina Sodi, quien lleva 20 días en terapia intensiva en un hospital de Ciudad de México tras sufrir dos infartos, uno de ellos provocado por la ruptura de la vena aorta.

En entrevista para el programa matutino de Televisa 'Hoy', la super estrella agradeció las muestras de cariño que ha recibido hacia su hermana, quien ha ejercido las profesiones de periodista y escritora, además de ser la madre de Marina y Camila Sodi.

"Este es un pequeño momentito para agradecerle a toda la gente por sus oraciones que han tenido para mi hermana, para mi familia y para todo. Lo que está pasando con mi güerita, mi Titi, y entonces yo quiero agradecerles a todos, de verdad, porque las oraciones tienen poder. El poder de la oración va más allá de cualquier cosa...", comentó visiblemente conmovida.

La lucha de Ernestina Sodi

Thalía viajó a México la semana pasada. La visita a su ciudad natal ya estaba planificada, pues allí tenía previsto cumplir con el lanzamiento de una nueva línea de zapatos, así como de su nuevo disco de siete canciones navideñas. La crisis de salud de su hermana adelantó sus planes.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Ernestina fue internada en el Hospital ABC Santa Fe, el 18 de octubre, a consecuencia de un infarto que causó la rotura de la aorta (la arteria más grande del cuerpo) y le provocó un segundo ataque cardíaco y su traslado directo a terapia intensiva con un pronóstico reservado.

Pocos días después Camila Sodi apareció en redes sociales para pedir donaciones de sangre. Luego le dedicó un conmovedor mensaje a su madre.

"Hace días que dejé de pelearme con la realidad. Si ella confía, yo confío ciegamente. Puedo ver y sentir a través del dolor, del suyo y del mío. Veo su resiliencia, veo y siento su espíritu inquebrantable. Me siento bendecida aún en este momento tan duro", escribió.

Por último, admitió que no logra entender lo que está sucediendo con su progenitora, pero confía: "No entiendo esta situación, pero no tengo que hacerlo, yo solo la acompaño con toda mi presencia, plantada en el amor y en la fe que ella sigue enseñándome"-