La estrella y su hija se han convertido en las apadrinadas de todo el internet, causando emoción cada vez que se tiene la oportunidad de verlas juntas. En las últimas horas, se han hecho virales unas fotografías de Cazzu e Inti compartiendo con algunas de sus amistades y pasando un buen rato juntas.

Las imágenes corresponden a la fiesta de cumpleaños de Eva, la hija menor de la cantante argentina La Joaqui, quien es una de las mejores amigas de Cazzu. En las imágenes que se encuentran rondando el internet, es posible ver a ambas luciendo vestidos elegantes. Mientras que Cazzu optó por un vestido negro que acentuaba su figura, Inti iba con un vestido blanco con flores rojas estampadas.

Tal y cómo lo hizo saber la trapera argentina en una de sus últimas entrevistas, su pequeña es muy sociable, por lo que disfruta estar rodeada por otras personas, hecho que puede notarse en las imágenes filtradas, donde Inti se ve tranquila y cómoda en medio de la fiesta.

Esta no es la primera vez que vemos a Cazzu junto a Inti, a pesar de que la artista argentina ha mantenido un bajo perfil sobre su crianza para proteger la imagen de su hija en medio de tantos escándalos, eso no significa que no tengamos de vez en cuando un pequeño vistazo de la complicidad entre madre e hija.

Un par de semanas atrás, y durante la celebración de Halloween, fueron compartidas unas imágenes donde se veía a Cazzu e Inti disfrazadas de mariposas. Además de lo que se ve en fotos, la cantante argentina ha dejado claro que disfruta de esta nueva etapa en su vida, tal como lo aseguró en la entrevista para Luzu TV.

"Me tocó ser mamá en un momento en que estaba totalmente preparada. Estaba todo dado para ser mamá. Vi una maternidad soñada, va parecer una pelotudez lo que estoy diciendo, pero no. Tuve la oportunidad de criar a mi bebé con todo y, sobre todo, colmada de amor. Tengo una familia grande, tengo amigas que son lo más", expresó Cazzu en aquella ocasión.

Sin embargo, esta cercanía de Inti con su madre y la manera en la que ella disfruta esta nueva faceta de su vida, ha generado que muchos usuarios de internet se pregunten, ¿qué hay de Nodal?

Aunque el cantante de regional mexicano cumpla con los deberes económicos que le corresponden y haya expresado en múltiples ocasiones el inmenso amor que tiene por su hija, lo cierto es que se ha visto muy pocas veces a Inti en compañía de su padre.

Si bien esta situación ya ha sido abordada por Nodal quien asegura que no expone fotografías con la pequeña para protegerla y que la falta de estas imágenes no significa que él no la quiera, lo cierto es que en la misma entrevista de Cazzu mencionada con anterioridad, dijo que ella ha recibido únicamente dos veces a Nodal en su hogar.

Frente a esta situación, Nodal comentó en un en vivo que visitar a su hija resultaba complicado por la carga laboral que actualmente posee con la gira que se está llevando a cabo, declarando que los días de descanso no la pasa de fiesta, sino reponiendo energías para su próximo concierto.

"No sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea. Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro", explicó el cantante.

A pesar de la explicación, la situación sigue provocando dudas en los seguidores, quienes han señalado que Nodal prefiere viajar junto a su nueva esposa, Ángela Aguilar, antes que compartir tiempo con su pequeña.