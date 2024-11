La reciente entrevista de René Pérez Joglar, conocido como 'Residente', con el comunicador boricua Chente Ydrach, ha puesto nuevamente sobre la mesa la polémica relación del artista con Sean 'Diddy' Combs.

'Residente', quien en 2005 lanzó el tema "Pi-di-di-di" como una crítica hacia el productor, compartió detalles sobre las circunstancias que inspiraron la canción, coincidiendo con las graves acusaciones que enfrenta Diddy en la actualidad.

El encuentro que marcó la perspectiva de 'Residente'

En la entrevista, 'Residente' reveló que escribió el tema en un contexto donde tuvo interacción cercana con Diddy, lo que terminó de definir su opinión sobre él. "Había pasado algo con Tego [Calderón], que yo empecé a escribir el tema y luego tuve la oportunidad de verlo, de tenerlo cerca", explicó René.

El artista agregó que esta experiencia no fue positiva: "No te voy a mentir, energéticamente el tipo no me dio buena vibra, nunca me dio buena vibra. Por eso... a mí me invitaron a un par de lugares donde estaba él, y siempre lo rechacé, estar cerca de él, pero era porque me daba una energía negativa", aseguró.

La conexión con Tego Calderón

Durante la conversación, Chente Ydrach aportó detalles sobre la relación de Diddy con otro icónico artista puertorriqueño, Tego Calderón.

Según Ydrach, Diddy quería que Tego fuera la cara latina de su marca de ropa, Sean John, pero el reguetonero rechazó la propuesta. "El quería que la cara latina fuera Tego, y Tego se negó", explicó Chente. Este incidente sirvió como una de las inspiraciones para que 'Residente' escribiera "Pi-di-di-di".

"El tiempo pone todo en su lugar"

Aunque Residente evitó entrar en polémicas específicas, reflexionó sobre cómo los acontecimientos actuales han dado un nuevo significado a su canción. "Yo no quiero entrar en polémica, pero lo cierto es que el tema salió 20 años antes de todo lo que está pasando. Por eso vuelvo y repito, la historia y el tiempo ponen todo en su lugar", expresó.

Estas palabras resultan casi proféticas, ante las recientes acusaciones contra Sean Diddy Combs, que incluyen cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y otros crímenes graves. Estas revelaciones han llevado a una revaluación de las críticas tempranas que artistas como Residente hicieron al productor y empresario.

"Pi-di-di-di", lanzada en 2005, fue interpretada en su momento como una sátira hacia el materialismo y el poder en la industria musical. Ahora, con el tiempo, la canción parece haber adquirido un nuevo significado, alineándose con la narrativa actual sobre las acciones de Diddy.

La entrevista con Chente Ydrach y los recientes acontecimientos demuestran cómo Residente ha mantenido una posición coherente en su carrera: defender su autenticidad y cuestionar dinámicas de poder que consideran tóxicas o perjudiciales para los artistas.