El empresario sudafricano Elon Musk, ha causado revuelo en las redes sociales tras acusar públicamente al fundador de Amazon Jeff Bezos de haber dado como perdedor a Donald Trump en las pasadas elecciones de los Estados Unidos, y además, de haber "recomendado a las personas que vendieran sus acciones en SpaceX y Tesla Inc", empresas pertenecientes a Musk.

Leer más: Para el CEO de TelevisaUnivision la criticada entrevista de Trump con Enrique Acevedo le dio la presidencia

A través de la red social 'X', de la que Musk también es propietario, el CEO de Tesla escribió: "Me acabo de enterar esta noche en Mar-a-Lago que Jeff Bezos le estaba diciendo a todos que @realDonaldTrump perdería con seguridad, por lo que deberían vender todas sus acciones de Tesla y SpaceX".

A pesar de que Musk no etiquetó directamente a Bezos, el creador de Amazon salió en defensa y le respondió el post de X con lo siguiente: "No, no es cierto".

Aunque todos pensarían que la conversación quedaría hasta ahí, Musk volvió a escribirle a Bezos lo siguiente: "Bueno, entonces, me corrijo", acompañado de un emoji con cara llorando de risa.

Bezos no apoyó a ningún candidato durante las elecciones. Sin embargo, como dueño de 'The Washington Post' rompió una tradición de más de tres décadas al no respaldar a ningún líder político, creando como consecuencia una gran pérdida de suscriptores al medio, que consideraron que era un apoyo indirecto a Trump.

A diferencia del dueño de Amazon, Musk siempre mostró abierto favoritismo hacia Trump. Razón por la que aportó más de 130 millones de dólares para apoyar la campaña de reelección del republicano, con una suma que superó el presupuesto de otros líderes políticos.

Definitivamente, las discusiones entre este par parecen no cesar. Desde el año 2004, ambos empresarios han protagonizado este tipo de controversias en las redes sociales, e incluso han llegado hasta demandas por temas de sus empresas SpaceX y Blue Origin con las que ambos mantienen objetivos en común.

Jeff Bezos y Elon Musk convocados por la NASA

La NASA ha publicado su objetivo de volver a la Luna antes de 2032 y ha revelado que usará la tecnología de SpaceX y Blue Origin para lograrlo.

Según lo publicado en su página web, la NASA asignará misiones de demostración a ambos proveedores, para que trabajen y desarrollen versiones de sistemas de aterrizaje humano tripulados. Todos estos para las misiones de Artemisa III, Artemisa IV y Artemisa V.

La idea es que ambas empresas al tener enfoques diferentes, puedan desarrollar estrategias por separado que los acerquen más al objetivo: regresar a la Luna.