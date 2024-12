La televisión colombiana y latinoamericana está de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, quien destacó en vida por protagonizar a la doctora Paula Dávila en la exitosa telenovela 'Pedro El Escamoso' y encarnar en el papel de la madre del ciclista Rigoberto Urán para la serie de Amazon Prime Video, 'Rigo'.

La confirmación de la muerte de Sandra llegó por intermedio de su mánager, Claudia Flores, quein comunicó a medios de comunicación el deceso de la actriz de 49 años.

Las causas del hecho no se han hecho públicas hasta el momento. Sin embargo, su primo Nicolás Reyes también comentó brevemente que Sofía se marchó despedida por todos los integrantes cercanos de su familia, lo que hace presumir que pudo haber muerto consecuencia de una enfermedad terminal.

Incluso, informes de hace algunos meses aseguraban que padecía de cáncer de seno lo que también explicaría su fallecimiento en la segunda temporada de 'Pedro El Escamoso'.

Las reacciones y pronunciamientos por la muerte de Sofía no se hicieron esperar y el primero de ellos fue Miguel Varoni, su compañero y también protagonista en 'Pedro El Escamoso'.

El actor recordó los momentos que vivió a su lado en la producción y hasta la despidió con su nombre de la telenovela, la Dra. Paula.

"Hasta siempre mi Doctora Paula... Sumercé, no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón", comentó Miguel junto a una foto del lanzamiento en 2001.

Por otra parte cientos de fanáticos dejaron mensajes sobre su labor como actriz, su papel en 'Clase Aparte', que marcó el debut en la pantalla chica en 1994 y cómo será recordada para siempre.

Recordare a Sandra Reyes no el de ahora sino de la carismática joven de hace 30 años cuando debutó en la actuación en la serie de RTI Clase Aparte, el Clase de Beverly Hills Criollo; estamos de luto @rocamanX

pic.twitter.com/Mu4KhgHQWR — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) December 1, 2024

"Recuerdo mi infancia viéndola como la Dra Paula y recién la vi nuevamente como Amparo Henao en el cartel de los sapos. Una mujer súper talentosa en su arte", contó un internauta en la plataforma X (antes Twitter).

Sandra también había sido noticia en los últimos años porque un par de años antes de la pandemia, en 2018, quiso cambiar su vida radicalmente dejando la ciudad y mudándose al campo, específicamente a Ubaté, Cundinamarca en donde ella misma cultivaba sus propios alimentos y educaba a su joven hijo, ahora de 24 años.

"No me interesa vivir en la ciudad, no me siento a gusto, me siento feliz en el campo. Pienso que hay que volver a origen, a cultivar la comida por muchas razones, porque me garantiza que no tiene venenos, que no está llena de tanta cosa que le echan y además tengo una tierra que está esperando a que la siembren. Me encanta comer lo que siembro", dijo en una ocasión a la revista Vea.

Desde entonces se había mantenido con mucha privacidad en su vida personal y con trabajos esporádicos en teatro, aunque dio el sí a su regreso para la continuación de 'Pedro El Escamoso', donde de manera premonitoria también despidió a su personaje.