El artista mexicanoamericano Irving Salinas, mejor conocido como Pee Wee, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en el estado de Texas. Esta es la segunda vez que es detenido por la policía en Estados Unidos por un DUI.

Conocido por su participación en el grupo Kumbia Kings, Pee Wee está radicado en la ciudad de McAllen y fue detenido en Edimburg, una ciudad situada a unos 20 minutos de su residencia.

Según se informó, el artista fue arrestado a eso de las 10 de la noche del domingo 11 de agosto de 2025 cuando fue interceptado por la policía local. Los agentes encontraron un nivel de alcohol en la sangre por encima de lo permitido y fue llevado a la comisaría.

#ULTIMAHORA 🚨 | Les puedo confirmar que el cantante PeeWee fue arrestado nuevamente bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad al rededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg Texas



Esta es la segunda vez que Pee Wee es arrestado por el mismo delito, identificado en Estados Unidos bajo la figura del DUI (Driving Under the Influence - Manejar bajo la influencia de sustancias). La primera vez ocurrió en enero de 2024 y fue liberado 14 horas después tras pagar una multa de 1,500 dólares.

Una carrera bicultural

Aunque Pee Wee reside en Estados Unidos, su carrera artística ha tenido lugar a ambos lados de la frontera desde que se sumó a la versión original de los Kumbia Kings, bajo el liderazgo de A.B. Quintanilla.

En 2024, Pee Wee celebró 20 años de carrera musical con entusiasmo y cercanía hacia su público. Participó en el festival Ola Fest 2024 y aseguró sentirse "muy contento" de volver a presentarse en vivo, mencionando que las plataformas como TikTok han sido clave para reconectar con fans antiguos y nuevo.

Ese mismo año, también fue parte de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde interpretó sus éxitos clásicos como Mi dulce niña y Sabes a chocolate, además de un homenaje rendido con la canción El Rey.

En 2025, continuó su actividad musical en vivo. El 19 de enero de 2025, realizó una presentación en el Riverside Municipal Auditorium en Riverside, California.