Entre prótesis, la música y su familia: Elton John nos cuenta cómo sigue "en pie"

Es obvio que Elton John se robe el show en cada escenario que pisa, sin embargo esta vez no lo hizo con su música en un mega concierto, sino en la premiere de su nuevo documental 'Elton John: Never Too Late'.

Y no es para menos, ¡el hombre está hecho de acero! O bueno, casi... porque según sus propias palabras, "ya no queda mucho de él". Así es, Elton bromeó sobre todas las partes que ha tenido que reemplazar a lo largo de los años e hizo un listado de lo que ya no tiene.

Durante el estreno de su documental en el Festival de Cine de Nueva York, Elton, a sus 77 años, compartió con la audiencia cómo ha tenido que dejar atrás amígdalas, adenoides, apéndice, y hasta la próstata. Ah, y por si fuera poco, tanto su cadera derecha como sus dos rodillas también le fueron reemplazadas. Lo que le queda, y aún lo mantiene en pie, es su cadera izquierda, la única parte que no ha sido "retocada".

Pero, más allá de las bromas, Sir Elton se mostró increíblemente agradecido. "Aún estoy aquí, y no puedo agradecerles lo suficiente, ustedes son quienes me han hecho quien soy", afirmó ante una audiencia que lo aplaudió como se merece. Y aunque ha tenido varios sustos de salud, como una reciente infección ocular que casi le arruina la vista, y de la que aún sigue recuperándose, Elton se siente pleno, feliz y en el mejor momento de su vida porque puede disfrutar de su familia.

El documental, que llega a Disney+ en diciembre, no solo celebra su legado musical, sino también esa resiliencia que lo caracteriza y su lucha con las adicciones. Además, nos regala un vistazo exclusivo a su vida detrás de los escenarios, especialmente ahora que su prioridad es su familia. Sí, después de finalizar en Estocolmo su gira Farewell Yellow Brick Road en 2023, Elton decidió que era momento de bajarse del escenario para disfrutar de lo más importante para él: su esposo David Furnish y sus dos hijos, Zachary y Elijah​.

Con ese aire tan único de ser profundo y gracioso al mismo tiempo, Elton también habló sobre lo que significa para él la música. "Siempre he tenido la música para pasar los buenos y malos momentos", contó, dejando claro que aunque se haya retirado de los escenarios y ya no lo veamos de gira, seguirá creando y compartiendo su arte porque siempre "le hará un espacio a la música en su vida".

Así que, si eres fan de Elton (y quién no lo es), ¡prepárate! 'Elton John: Never Too Late' promete emocionarnos y recordarnos las razones por las que este hombre sigue siendo una leyenda viviente. Porque, aunque ya no le queden muchas piezas originales, su espíritu y su pasión por la música siguen más vivos que nunca​.