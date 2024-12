Una semana después de que estalló el escándalo por los comentarios despectivos de Eugenio Derbez por la actuación de Selena Gomez en la película 'Emilia Pérez' cae una nueva bomba sobre el artista mexicano.

Esta vez no fueron los Selenators, o los mexicoamericanos que no hablan inglés perfecto. Karla Sofía Gascón, la actriz transgénero que protagoniza la cinta, le cantó sus verdades a Derbez, echando nueva leña al fuego que parecía haberse calmado.

Gascón fue muy clara en su opinión sobre las palabras de Derbez durante una entrevista con el periodista Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español, quien le preguntó si "se vale" que un colega actor critique a otro abiertamente.

"Es una opinión que cada uno tiene", comenzó la artista. "A mí lo que no me gusta de la banda es cuando dice una cosa y luego la contraria al mismo tiempo".

Para ella, el problema fue la decisión de Derbez de pedir disculpas una vez que se viralizó su video describiendo la actuación de Selena en 'Emilia Pérez' como "indefendible", entre otras cosas.

"Sabes, si has dicho algo, llévalo hasta el final. ¿Si has metido la pata, está bien que pidas perdón o lo que sea, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, pues ¿quién te impide expresar tu opinión? ¿A ti no te ha gustado? Es que le tiene que gustar a todo el mundo lo que hagan los demás... No tengo por qué pedir disculpas porque a mí me guste o no algo", siguió Gascón.

Eugenio Derbez supporting EMILIA PÉREZ cast Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz, Édgar Ramírez and director Jacques Audiard at the film’s New York Film Festival screening pic.twitter.com/oZMbwbpG97 — Con Todo (@contodonetflix) October 2, 2024

Karla Sofía Gascón celebró el trabajo de Selena Gomez

La artista, quien es una de las nominadas a los Globos de Oro de 2024 como mejor actriz, alabó el trabajo de su compañera.

"Selena Gomez, que yo la adoro con toda mi alma. Ha hecho el trabajo mejor de su vida, creo yo. Siempre se lo digo, aunque ella no sé si es consciente de esto, pero para mí ha hecho el mejor trabajo de toda su carrera y igual que Zoe Saldaña, igual que yo", afirmó.

Pero además, explicó que "Selena Gómez no está haciendo de mexicana, con lo cual tú no le puedes criticar ni el acento ni su forma de hablar español, porque su personaje no es ni mexicano, ni español. Es una persona de Estados Unidos que vive en la frontera y se ha casado con un narcotraficante y puede hablar hasta en alemán si quiere".

Te puede interesar: Globos de Oro 2025: Todos los nominados

Incluso, Gascón abrazó una teoría que algunos fans de Selena han comenzado a compartir en las redes sociales y es que el español de la artista es diferente del que le dio a su personaje. Para esto se basan en grabaciones anteriores de la artista hablando y cantando en la lengua de su padre y sus abuelos mexicanos.

"Quién ha dicho que no ha construido ella su personaje así y que cuando habla conmigo habla perfectamente en español y que no ha dicho voy a construir mi personaje como que no se habla el español bien porque soy de la frontera. ¿Quién lo dice? ¿Eso? Es que mezclamos siempre la realidad con lo que está pasando en la pantalla. Selena Gomez no es Selena Gomez en esa en esa película es Jessie Delmonte y yo mi personaje. Yo no soy Carla Sofía Gascón, soy Manitas del monte que se convierte en Emilia Pérez".

Not Karla le acaba de decir cagon a Eugenio Derbez, por no decirle las cosas en la cara, que reina.

pic.twitter.com/5Vi7PEoqNv — ·.Alex·⭐️⭐️⭐️ (@KindaCrazyR_) December 14, 2024

¿Así o más claro?