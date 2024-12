La mayoría de los artistas y compositores responden con un "sería como escoger a mi hijo favorito" la pregunta de cuál es la preferida entre sus canciones. Para sorpresa de muchos, no es el caso de Elton John, quien, con facilidad y luciendo mejor de salud, escogió sus favoritas, y conste que ha escrito más de cien temas.

Es más, hasta dejó colar la que más odia y ...quizá sea una de tus favoritas.

Aunque que sea tan desprendido con sus obras musicales sorprendió, la felicidad que provocó al aparecer repuesto en 'The Late Show with Stephen Colbert' fue lo mejor del martes 17 de diciembre en la noche. Sin embargo, el anfitrión del programa de la cadena CBS, Stephen Colbert no pudo dejar la oportunidad de hacerle algunas bromas y la pregunta del millón.

¿Cuál es el top de canciones de Elton John?

Para comenzar la entrevista, Elton bromeó un poco. "¿Qué canciones de Elton John son las cinco mejores?" le cuestionó Colbert, a lo que él contestó: "Bueno, escribo canciones que no tienen letras de Bernie (Bernie Taupin, su letrista), y son muy queridas para mí.

Sí, 'Your bum is like a magnet'" dijo entre risas.

Junto a él se encontraba su colega Brandy Carlile, quien le dijo: "¿En serio vas a hablar sobre esa?". Por lo que los tres comenzaron a reírse.

Ya luego entrando en materia, el artista se puso serio y comenzó a revelar la tan esperada lista.

"No, en serio, diría cualquiera del álbum 'Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy'. 'Someone Save My Life Tonight'", dijo haciendo referencia a su noveno álbum de estudio que fue autobiográfico y con el que consiguió liderar las carteleras musicales en sus primeros años de carrera.

Prosiguió con los temas 'We All Fall in Love Sometimes' y 'Curtains', también pertenecientes al álbum 'Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy'.

Elton recordó con nostalgia también su icónica canción 'Your Song' perteneciente a su segundo álbum titulado 'Elton John', recordando que "fue el primer éxito que tuvo".

El cantante se sinceró y confesó que era una decisión difícil completar la lista "Hay tantas, Stephen. Realmente no podría... pensar en otra más", dijo pensativo.

Difícilmente continuó con la canción 'Blessed' admitiendo que "es otra que le encanta".

Finalmente, Colbert le indica que ya ha revelado las cuatro, por lo que Elton se disculpa:

"Ya he dicho cuatro, lo siento. No la maldita 'Crocodile Rock', eso lo sé", haciendo referencia a otra de sus canciones más icónicas.