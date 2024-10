Recientemente, Matty Healy, el vocalista de la banda 'The 1975', volvió a captar la atención del público por sus comentarios sobre su vida personal y su relación con Taylor Swift.

En un episodio del 'Doomscroll Podcast', Healy reveló que no tiene interés en plasmar su vida amorosa en su música, lo que ha llevado a muchos a especular sobre el impacto de su breve relación con Swift en su próxima producción musical​.

La Historia de su Primer Encuentro

La conexión entre Taylor y Matty no es nueva. Se conocieron por primera vez en noviembre de 2014, cuando Taylor asistió a un concierto de 'The 1975' en Los Ángeles, acompañada de sus amigas Selena Gomez y Ellie Goulding.

Después del show, tuvieron la oportunidad de intercambiar números de teléfono, lo que encendió rumores sobre un posible romance​. A pocos días de su encuentro, Taylor fue vista luciendo una camiseta de The 1975, alimentando aún más la especulación sobre su relación.

Durante los años siguientes, aunque ambos artistas mantuvieron una relación amistosa, no hubo un romance formal. Matty incluso negó en varias ocasiones que su conexión fuera más allá de una simple amistad, a pesar de la constante atención mediática que generaban sus interacciones​.

La Reconexión en 2023

Pasaron casi diez años antes de que Matty y Taylor volvieran a estar en el mismo radar romántico. En mayo de 2023, tras la ruptura de Taylor con su exnovio Joe Alwyn, comenzaron a surgir rumores de que estaban saliendo nuevamente.

Fue entonces cuando se les vio en varios eventos, incluyendo un concierto donde Matty voló desde Filipinas a Nashville para apoyarla durante 'The Eras Tour'. Esta relación fue diferente, ya que Taylor parecía más abierta a disfrutarla públicamente​.

Durante su paso por el 'Doomscroll Podcast', Matty comentó que no está interesado en escribir sobre sus "romances casuales," sugiriendo que su nuevo disco tratará más sobre el caos y la presión de estar en el ojo público.

"Sería una mentira hacer un álbum sobre cosas que ya no tienen relevancia," dijo, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si se refiere a su historia con Taylor.

Taylor continúa más personal que nunca

Taylor ha sido una fuerza imparable en la música, y su capacidad para transformar experiencias personales en letras resonantes ha capturado la atención de millones.

Con su reciente álbum, 'The Tortured Poets Department', los Swifties especulan que algunas canciones hacen alusión a su relación con Matty. Temas como 'Guilty as Sin?', 'I Can Fix Him (No Really, I Can)', 'Fresh Out the Slammer' y 'loml' (love of my life) están en la mira, y muchos creen que ofrecen un vistazo a sus emociones tras su ruptura con Alwyn y su relación con Healy​.

La combinación de su talento y su vida personal ha mantenido a Taylor en el centro de atención, mientras que la música de Matty, aunque menos comercial, también tiene una base de fans leales. La dinámica entre ambos artistas crea una atmósfera intrigante, donde la música se convierte en un medio para explorar sus relaciones y experiencias compartidas.