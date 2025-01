El 2025 arranca con un escándalo que promete ser más dramático que cualquier película de Hollywood.

Blake Lively y Justin Baldoni, las estrellas de 'It Ends With Us', están en una guerra legal que tiene a todos con la boca abierta.

Todo comenzó en diciembre de 2024

Blake Lively, la actriz que se ganó el cariño del público desde su participación en 'Gossip Girl', presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California. ¿El acusado? Nada menos que Justin Baldoni, su coprotagonista y director en 'It Ends With Us'.

Blake no se anduvo con rodeos. Acusó a Justin de acoso sexual y de tomar represalias contra ella cuando expresó su preocupación por el ambiente en el set. Según Blake, Justin y su equipo intentaron arruinar su reputación profesional filtrando información poco favorecedora.

La respuesta de Baldoni

Justin Baldoni no se quedó de brazos cruzados y contraatacó con una demanda por difamación contra The New York Times. ¿La razón? Un artículo que, según él, estaba "plagado de inexactitudes" y basado en la "narrativa egoísta" de Lively.

Pero eso no es todo. Baldoni no está solo en esta batalla legal. La demanda fue presentada en nombre de 10 demandantes, incluyendo a Wayfarer Studios y otros miembros del equipo de producción.

Lively contraataca

Blake Lively no se quedó atrás. El mismo día que Baldoni presentó su demanda, ella respondió con una demanda formal propia. Esta vez, no solo acusó a Baldoni, sino también a otras personas asociadas con la película.

En su demanda, Lively alega acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación. Según ella, todo esto fue en represalia por haber denunciado el trato que recibió durante el rodaje.

Las acusaciones se intensifican

Lively habla de un "plan de múltiples niveles" para dañar su reputación. Este plan supuestamente incluía introducir teorías en foros de discusión en línea, organizar una campaña en redes sociales y colocar noticias críticas hacia ella.

Por su parte, Baldoni no se queda corto en sus acusaciones. En su demanda, alega que Lively creó acusaciones falsas de acoso sexual para tomar el control de la película. También afirma que ella emprendió una campaña para "remodelar su personalidad pública" a expensas de Baldoni.

El impacto en Hollywood

Este conflicto ha sacudido a Hollywood. La agencia de talentos WME, que representaba tanto a Lively como a su esposo Ryan Reynolds, la despidió. Sin embargo, Lively recibió un rápido respaldo de la industria. SAG-AFTRA, el sindicato de actores, publicó un comunicado de apoyo.

Sony, el estudio detrás de 'It Ends With Us', también se pronunció condenando la situación. Este caso abrió un debate sobre el trato a las actrices tanto en los sets como en los medios.

Las pruebas y contradicciones

Ambas partes presentan pruebas para respaldar sus afirmaciones. La denuncia de Lively incluye capturas de pantalla de mensajes de texto que, según ella, muestran intentos orquestados para dañar su reputación.

Por otro lado, la demanda de Baldoni contiene páginas de mensajes de texto que, según su abogado, prueban que los mensajes presentados por Lively fueron "retocados y manipulados".

El papel de The New York Times

The New York Times está en el centro de esta controversia. El periódico publicó un artículo de 4.000 palabras titulado "'Podemos enterrar a cualquiera': dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood". Este artículo reveló contenidos de la denuncia de Lively, que normalmente permanecen confidenciales.

Baldoni acusa al Times de no demostrar "integridad periodística" al investigar las acusaciones de Lively. Según él, el periódico se basó casi por completo en la narrativa no verificada de Lively, ignorando evidencias que la contradecían.

Este conflicto promete seguir dando de qué hablar en 2025

Ambas partes están decididas a llevar sus casos a los tribunales. El impacto en las carreras de Lively y Baldoni, así como en la industria del cine en general, está por verse.

Lo que está claro es que este caso abrió una caja de Pandora en Hollywood. Las discusiones sobre el trato a las actrices, el poder en la industria del cine y la responsabilidad de los medios de comunicación seguirán siendo temas candentes en los próximos meses.