El drama en Hollywood no descansa ni en época festiva. La controversia de la que todos hablan empezó cuando Blake Lively presentó una demanda contra su coprotagonista y director en la película 'It Ends With Us', Justin Baldoni.

La actriz alega acoso sexual y una campaña de difamación en su contra, mientras que Baldoni niega las acusaciones y prepara una contrademanda. ¡Los rumores siempre fueron ciertos! Nunca hubo amor entre este dúo.

Cronología de los acontecimientos:

Diciembre de 2024: Blake Lively presentó una demanda ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando a Justin Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de "It Ends With Us". Según la demanda, Lively afirma que Baldoni improvisó besos no deseados y realizó comentarios sexuales inapropiados, creando un ambiente de trabajo hostil.

Respuesta de Baldoni: El equipo legal de Baldoni, encabezado por el abogado Bryan Freedman, negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de "completamente falsas, escandalosas y deliberadamente difamatorias".

Impacto profesional: Tras la presentación de la demanda, la agencia de talentos WME decidió rescindir su contrato con Baldoni, lo que podría afectar significativamente su carrera en la industria del entretenimiento.

Apoyo a Lively: Figuras destacadas de Hollywood, incluyendo a sus compañeras de "The Sisterhood of the Traveling Pants", expresaron su apoyo a Lively, elogiando su valentía al denunciar el acoso y condenando cualquier intento de difamación en su contra.

Contrademanda en preparación: El 28 de diciembre de 2024, el abogado de Baldoni anunció que están preparando una contrademanda que "sorprenderá a todos", con el objetivo de exponer lo que consideran una narrativa manipulada y falsa.

Detalles de la demanda de Lively:

En su demanda, Lively detalla varios incidentes de comportamiento inapropiado por parte de Baldoni, incluyendo: Mostrarle videos explícitos sin su consentimiento, discusiones sobre su supuesta adicción previa a la pornografía, comentarios sobre experiencias sexuales en presencia de Lively y otros miembros del equipo, y preguntas invasivas sobre su peso y referencias a su padre fallecido.

Lively también alega que, tras expresar sus preocupaciones, Baldoni y su equipo iniciaron una campaña de difamación para dañar su reputación, utilizando tácticas de relaciones públicas agresivas y manipulando la narrativa pública en su contra.

Repercusiones en la industria:

Este conflicto instantáneamente provocó un debate significativo en Hollywood sobre la seguridad en el lugar de trabajo y el manejo de las denuncias de acoso. Organizaciones como SAG-AFTRA han expresado su apoyo a Lively, enfatizando la importancia de entornos laborales seguros y condenando cualquier forma de represalia contra quienes denuncian conductas inapropiadas.

Perspectivas para 2025:

Con ambas partes preparándose para una batalla legal, se anticipa que este caso será uno de los más destacados en la industria del entretenimiento en 2025. La comunidad de Hollywood y el público en general seguirán de cerca el desarrollo de esta disputa, que podría tener implicaciones significativas para las carreras de Lively y Baldoni, así como para las prácticas laborales en la industria cinematográfica.