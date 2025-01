El abogado Bryan Freedman, conocido por su estilo aguerrido y su lista de clientes de alto perfil, (incluyendo a Justin Baldoni) tiene un nuevo blanco: Blake Lively.

En una entrevista reciente, Freedman no tuvo reparos en declarar que demandaría a la actriz "hasta el olvido". Sí, leíste bien. Todo este drama surge del set de "It Ends With Us", un proyecto que parece haberse convertido en una batalla de acusaciones que apenas comienza.

El "bulldog" de Hollywood entra en acción

Freedman, quien ha representado a estrellas como Meghan Markle, Kevin Spacey, Quentin Tarantino, y actualmente a figuras tan célebres como los hermanos Menéndez, asegura que esta no será una demanda cualquiera. "Esto estará lleno de evidencia, confesiones y documentos que probarán exactamente lo que hizo Lively y cómo se abrió camino a través del proceso usando su equipo de PR para tratar de destruir a Justin Baldoni", dijo durante su aparición en el programa de televisión The Megyn Kelly Show.

Entre los nombres mencionados como posibles demandados están Stephanie Jones, expublicista de Baldoni, Leslie Sloane, agente de relaciones públicas de Lively, y hasta Ryan Reynolds, el esposo de Blake. Sí, el mismísimo Deadpool.

Según Freedman, Reynolds habría usado su influencia para apoyar a su esposa, no solo en este caso, sino también para manipular otros proyectos como "Deadpool & Wolverine".

Un guión digno de Hollywood

Hablando de Deadpool... El abogado también mencionó un momento curioso de esa película, donde el personaje Nicepool (una versión irónica del protagonista) hace comentarios que, para Freedman, son una burla directa a Baldoni.

Nicepool aparece con un "man bun" y comenta sobre el cuerpo de su esposa después del embarazo. Freedman no pudo contener su sarcasmo: "Porque, claro, cuando tu esposa es acosada sexualmente, lo primero que haces es mofarte del tipo en una película".

El conflicto entre Lively y Baldoni no es nuevo. Los rumores comenzaron cuando Baldoni estuvo ausente de algunos eventos promocionales de "It Ends With Us". Todo explotó cuando Lively presentó una demanda alegando comportamientos inapropiados por parte de Baldoni en el set. El director y actor calificó las acusaciones de "categorícamente falsas" y contratacó con una demanda multimillonaria contra el New York Times por difamación.

Lo que sigue en este drama

Pero, volvamos a Freedman. Este abogado no es cualquier hablador. Es conocido en Hollywood como "el bulldog" por su habilidad para resolver disputas legales de alto perfil. Su enfoque pragmático y agresivo lo ha convertido en el favorito de muchos cuando se trata de litigios complejos.

En cuanto a lo que sigue, Freedman asegura que esta demanda no solo será contundente, sino también ejemplar. Mientras tanto, Ryan Reynolds y Blake Lively han optado por mantenerse en silencio públicamente. Sin embargo, los fans están divididos entre los que defienden a Baldoni y los que respaldan a Lively.

Lo cierto es que Hollywood está viendo un drama digno de sus mejores guiones. Entre acusaciones, demandas y cortes de cabello (literalmente), este escándalo promete mantenernos entretenidos por un buen rato.