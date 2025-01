In English

Kjersti Flaa, la periodista noruega en el centro de la controversia relacionada con Blake Lively y Justin Baldoni, rompió el silencio sobre el caso legal del actor y cineasta sobre The New York Times por un artículo en el que su nombre fue mencionado.

Flaa, quien previamente compartió un video viral de su entrevista con Lively en 2016, reveló que The Times nunca se puso en contacto con ella antes de publicar un artículo que la vinculaba a una campaña de desprestigio contra la actriz.

En la ahora famosa entrevista, Flaa felicitó a Lively por su embarazo, solo para que la actriz respondiera burlándose de lo que pensaba erróneamente que era un bulto de embarazo en la periodista.

El video de Flaa, que resurgió durante el estreno de la nueva película de Lively y Baldoni, 'It Ends With Us' o 'Cerrar el Círculo', como se llama en español, desató fuertes reacciones en las redes sociales. Algunos criticaron el comentario de Flaa sobre el cuerpo de Lively, aunque la periodista insiste en que solo se refería al embarazo anunciado públicamente por la actriz.

Controversia de Kjersti Flaa

En una conversación reciente con The Ankler, Flaa habló sobre cómo su nombre apareció en la demanda de Lively contra una campaña de desprestigio. Flaa asegura que quedó desconcertada al ver su nombre mencionado y consideró que el informe era injusto.

"Mi nombre simplemente fue incluido en la demanda, y realmente no hay contexto alrededor de ello", explicó. "Se lo pasaron a The New York Times. Sabían que no tenía nada que ver con la campaña, pero aun así lo incluyeron".

Flaa también criticó a The New York Times por no contactarla para pedir comentarios antes de publicar el artículo. Lo cual es una práctica de ética periodística.

"Fue muy sospechoso para mí que nunca se pusieran en contacto conmigo", dijo. "Especialmente tratándose de un medio tan importante como The New York Times, esperaba más profesionalismo".

La periodista explicó que contactó directamente al Times, solo para que le dijeran que no podían corregir el artículo, pero agregarían una nota mencionando que ella se había comunicado. Sin embargo, Flaa expresó su frustración porque el daño ya estaba hecho.

Flaa también cuestionó cómo fue presentado el artículo, alegando que estaba sesgado a favor de Lively.

"Toda esta campaña fue orquestada, y parecía que todo venía del lado de ella", comentó Flaa. "Se sintió muy parcializado".

Finalmente, Flaa siente que esta situación ha dañado su carrera.

"Esto es lo peor que me ha pasado en mi carrera", dijo. "Siento que The New York Times me debe una disculpa, pero sé que nunca la recibiré".

Demanda de Blake Lively

El conflicto legal comenzó cuando la esposa de Ryan Reynolds presentó una queja por derechos civiles el 20 de diciembre, alegando que Baldoni la acosó sexualmente y creó un ambiente de trabajo tóxico durante la producción de su película It Ends With Us, donde él actuó como director y coprotagonista.

En vísperas de Año Nuevo, Lively tomó acciones legales contra Baldoni por segunda vez, nombrando también como acusadas a sus publicistas Jennifer Abel y Melissa Nathan, así como a la productora de Baldoni, Wayfarer Studios.

Lively afirma que su coprotagonista orquestó una campaña de desprestigio para arruinar su imagen.

"Según la denuncia federal de la Sra. Lively, Wayfarer y sus asociados violaron las leyes federales y del estado de California al tomar represalias contra ella por reportar acoso sexual y preocupaciones de seguridad en el lugar de trabajo", dijeron sus abogados.

Ahora, los demandados deberán responder por su conducta en la corte federal.

Lively busca daños "punitivos" y "compensatorios", además de solicitar un juicio con jurado.

La actriz alega que los acusados le han causado "dolor y angustia mental", así como "estrés emocional grave" y "pérdida de ingresos".

Demanda de Baldoni contra The New York Times

En respuesta a las acusaciones, Justin Baldoni presentó una demanda por difamación por $250 millones contra The New York Times.

La demanda acusa al Times de basarse "casi por completo" en lo que describe como "una narrativa no verificada y oportunista de Lively", además de "fraude promisorios y violación de contrato implícito".

Según el abogado de Baldoni, "The New York Times cedió a los deseos y caprichos de dos poderosos e intocables élites de Hollywood, ignorando las prácticas periodísticas y éticas que solían caracterizar a esta publicación venerada, utilizando textos manipulados y omitiendo intencionalmente información que desmiente su narrativa elegida para relaciones públicas".

Reafirmando su compromiso con la integridad periodística, The New York Times rechazó las acusaciones en una reciente declaración, expresando su determinación de "defenderse enérgicamente contra la demanda".

Cabe destacar que Lively no fue nombrada como demandada en esta querella.