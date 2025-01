Justin Baldoni, interpuso una demanda de $400 millones contra Blake Lively, Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane. La acción legal alega difamación y extorsión en relación con disputas surgidas durante la producción de la película "It Ends With Us".

La controversia, que tenía meses cocinándose, se originó cuando Lively acusó a Baldoni de acoso sexual y de orquestar una campaña para dañar su reputación.

Detalles de la demanda

En respuesta, Baldoni presentó esta demanda, afirmando que Lively excedió sus funciones durante la producción, buscando un control creativo indebido y utilizando sus conexiones con Reynolds y la cantautora Taylor Swift para influir negativamente en el proyecto.

De acuerdo a TMZ, y haciendo referencia a la serie 'Game of Thrones', Lively le habría enviado el siguiente mensaje de texto a Baldoni, refiriéndose a la intromisión de Reynolds y Swift en la dirección creativa de la película 'It Ends With Us': "Soy como Khaleesi, y como ella, tengo poderosos dragones a mi alrededor que me respaldan en todo, creo que todos nos podemos beneficiar de eso".

Según los documentos legales, Baldoni sostiene que Lively no había leído la novela original de Colleen Hoover antes de involucrarse en la película, lo que, según él, llevó a decisiones creativas desacertadas que afectaron la producción.

Además, Baldoni alega que Lively y su equipo difundieron información manipulada y falsa a los medios con el propósito de dañar su reputación y asumir el control del filme. Su abogado, Bryan Freedman, declaró que poseen evidencia sustancial que respalda estas afirmaciones y acusa al equipo de Lively de manipular peligrosamente a los medios.

Por su parte, Lively ha mantenido sus acusaciones contra Baldoni, alegando que su comportamiento en el set de "It Ends With Us" le causó una angustia significativa. La disputa ha polarizado a la industria del entretenimiento, con figuras públicas y colegas tomando partido en este conflicto legal de alto perfil que apenas comienza.

A medida que avanzan los procedimientos legales, se espera que salgan a la luz más detalles sobre las dinámicas detrás de escena de "It Ends With Us" y las interacciones entre sus protagonistas. Este caso podría tener repercusiones significativas en las carreras de los involucrados y en la percepción pública de las prácticas dentro de la industria cinematográfica.