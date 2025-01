Un video en el que se ve a Blake Lively siendo "insensible" con su coestrella en 'Gossip Girl', Leighton Meester, ha golpeado una vez más la imagen de la artista estadounidense.Ambas protagonizaron la serie de 2007 a 2012.

En el video, la actriz de 37 años, que actualmente está involucrada en una polémica disputa legal con el director y coprotagonista de 'It Ends with Us', Justin Baldoni, hace una insinuación sobre el nacimiento en prisión, de Meester, durante un panel de discusión sin fecha.

Mientras estaba sentada junto a Meester, de 38 años, y otros miembros del reparto de 'Gossip Girl', Lively dijo ': "Bueno, algunos de nosotros empezamos en una jaula".

Lively incluso llegó a hacer un gesto a su compañera de reparto mientras hacía la broma, que no consiguió divertir a la multitud que la observaba.

Esto provocó que Lively dijera: "¡Por favor, era una broma! Señor, ten piedad".

Los usuarios de TikTok ahora tienen mucho que decir al respecto. Uno dijo: "Leighton describió el set como de instituto. Ya veo por qué".

Otro comentó: "Hacer una broma a costa de alguien es muy revelador de que tienes mentalidad de clase baja".

"Ojalá hubiera sabido que ella era así mientras veía Gossip Girl en la secundaria", dijo un comentarista. "Leighton y nadieeee se merece esto".

El nacimiento de Leighton Meester

Según the Hollywood Reporter, la madre de Meester, Constance, fue condenada a 10 años de prisión tras ser declarada culpable de tráfico de narcóticos. Dio a luz a su hija cuando aún estaba en prisión.

La actriz de 'The Roommate' fue criada por su abuela hasta que su madre salió de la cárcel en 1995. Meester dijo una vez que su madre tuvo un verdadero impacto en su educación, pero de una manera positiva.

"Me hace ser muy libre de prejuicios y de mente abierta. Y creo que me hace apreciar las cosas que tengo ahora", dijo Meester a Us Weekly en 2008.

"Siempre está ahí para mí, pase lo que pase. Lo juro, esa mujer lo sabe todo", dijo Meester de su madre en la entrevista.