Las artistas mexicanas Laura Flores y Erika Buenfil tienen una amistad desde principios de los años 80 que, a diferencia de muchas en el volátil mundo del entretenimiento latino, se ha mantenido tan fuerte como su popularidad entre los amantes de las telenovelas.

Así lo dejó claro Laura, quien desempolvó el baúl de los recuerdos y le rindió un homenaje a su gran amiga, ahora también conocida como la "Reina de TikTok".

Tanto Laura como Erika dieron sus primeros pasos en la actuación juntas y crecieron a la par. Cuando se conocieron, tenían apenas 18 años y coincidieron en algo: sus ganas de formarse como actrices y conquistar los pasillos del mundo de las telenovelas. Con una maleta cargada de sueños, se fueron a estudiar actuación juntas a Los Ángeles, enviadas por Televisa y desde entonces son grandes amigas.

De hecho, las dos trabajaron muy jovencitas en 'El Derecho de Nacer', la telenovela del escritor cubano Félix Benjamín que fue adaptada por Fernanda Villeli para Televisa en 1981. Erika destacó como coprotagonista con el personaje de Isabel Cristina al lado de Humberto Zurita. La protagonista principal era Verónica Castro.

Laura, por su parte, figuró como parte del reparto como Amelia Montero.

Laura Flores y Erika Buenfil en "El Derecho de Nacer" @LauraFloresMx @ebuenfil Que bonitas niñas!!! :) pic.twitter.com/hU1KaWI0vQ — ℇdna ღ (@EdnaWalters) August 14, 2014

La amistad de dos estrellas de las telenovelas mexicanas

Las artistas pusieron su amistad en despliegue cuando estuvieron como invitadas en el programa 'Montse y Joe' de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

En particular, Laura le rindió un emotivo y hermoso homenaje q su amiga:

"Desde niñas, nos fuimos a Los Ángeles en los 80 a estudiar actuación juntas, época de sueños. No sabíamos a qué íbamos, no hablábamos inglés y tomábamos clases de actuación en inglés, no sé cómo. Ahí estábamos juntas porque alguien en Televisa creyó en nosotras", comenzó diciendo.

Con una sonrisa dibujada en su rostro, reconoció que salieron buenas para todo y solían tener muchas cosas en común.

"Coincidíamos con los dramas de nuestras familias, 'que me peleé con mi mamá, que me peleé con mi hermana, que ya no me habló, que ay qué emoción que mi papá'. O sea, nuestras familias siempre involucradas en nuestras vidas. Muy similares nuestras vidas", agregó.

Erika Buenfil madre y TikToker

Laura celebró que las dos desarrollaron sus carreras "sin ensuciarnos" y alabó como Erika ha criado a su hijo Nicolás, producto de una relación inicialmente clandestina con Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

Laura también afirmó que todo el éxito de Erika en TikTok "es un regalo de Dios" porque merecía tener un segundo aire en su carrera.

"Todo este éxito de ser la reina de TikTok es un regalo de Dios que te merecías porque tenías que tener este segundo aire que la vida te tenía preparado y, solo una gente como tú podía dar el ancho en esta enorme responsabilidad que te dio la vida de resurgir y demostrarles quién eres y quién has sido", exclamó.

La actriz dio sus primeros pasos en esta plataforma durante la pandemia y después de perder su contrato de exclusividad con Televisa en 2019. Este acuerdo le permitía recibir un sueldo fijo sin importar si tenía proyectos y por ello debía buscar qué hacer.

Al principio solo quiso indagar porque su hijo Nicolás pasaba mucho tiempo en TikTok, pero luego se quedó en la plataforma y se convirtió en la reina.