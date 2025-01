La música tiene el poder de transformar realidades y dar voz a quienes no la tienen. Este es el caso de René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, quien desde siempre ha utilizado su plataforma para abordar temas sociales críticos, especialmente la situación de los migrantes en Estados Unidos.

El compromiso de Residente con la justicia social se manifiesta no solo en sus álbumes, sino también en colaboraciones significativas, como su participación en 'Immigrants (We Get the Job Done)', un tema destacado del 'Hamilton Mixtape' que decidió traer nuevamente a la luz para pronunciarse sobre la situación actual.

A través de su cuenta en X, el puertorriqueño envió un mensaje a los migrantes, acompañado con un clip de la mencionada canción: "A nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico y a los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, estamos con ustedes siempre. Ningún ser humano es ilegal", fue parte de lo que escribió.

A nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico y a los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, estamos con ustedes siempre. Ningún ser humano es ilegal. pic.twitter.com/QCc6SUBIAN — Residente (@Residente) January 27, 2025

Esta canción se ha convertido en un himno para los migrantes en Estados Unidos, especialmente en un contexto donde las políticas migratorias han sido objeto de controversia.

El éxito de 'Immigrants (We Get the Job Done)'

Lanzada en 2016, 'Immigrants (We Get the Job Done)' forma parte del mixtape de Hamilton, el aclamado musical de Lin-Manuel Miranda que reimagina la historia de Alexander Hamilton, un inmigrante que llegó a ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

La canción cuenta con la participación de varios artistas, incluyendo a Snow Tha Product, K'naan y Riz MC, quienes se unieron a Residente para alzar sus voces contra la discriminación y las injusticias que enfrentan los inmigrantes.

La letra de Residente es especialmente impactante. En ella, expresa la lucha y el sacrificio que muchos inmigrantes realizan al buscar una vida mejor. Frases como "por tierra o por agua" y "sin pasaporte americano porque la mitad de gringolandia es terreno mexicano" reflejan la realidad de aquellos que cruzan fronteras en busca de oportunidades.

La frase más impactante de la canción, y la que usó para acompañar su publicación en Instagram dice: "Hay que ser bien hijo de put@, Nosotros le sembramos el árbol y ellos se comen la fruta..."

Su estilo directo y crudo llega a todos los que se sienten identificados con sus letras, es tanta la afinidad que el video que data de 2017 en YouTube, cuenta con mensajes de 2025 en apoyo a sus palabras.

Los desahogos de René

Su participación en 'Immigrants (We Get the Job Done)', es solo una porción de las veces que René ha escrito a favor de los migrantes.

En 2022, el cantante lanzó 'This is not America', una canción junto a Ibeyi que es una crítica a la apropiación de los Estados Unidos del término "América". Para ese entonces, René expresó en una entrevista que: "Desde el punto de vista de Estados Unidos, todo lo que está presente en el video, para ellos eso no es América".

Para el 2010, cuando formaba parte de Calle 13, Residente lanzó 'Pa'l Norte' otra canción dedicada a la travesía que viven los migrantes que deciden abandonar su país.

En el mismo año, Calle 13 también dedicó su tema 'Latinoamérica', una canción que buscaba la unidad entre los latinos, destacando elementos culturales, naturales y sociales que representan a Latinoamérica.

Sus canciones no solo son un llamado a la acción, sino también una celebración de la resiliencia y el trabajo duro de los inmigrantes. Residente utiliza su habilidad lírica para contar historias que muchas veces son ignoradas por los medios tradicionales.