El actor Salvador Zerboni reveló recientemente que se encuentra sordo de su oído izquierdo, todo consecuencia de un virus reciente el cuál espera poder superar en las próximas semanas.

Cómo parte del estreno de la obra de teatro 'Vidita Mia' que protagoniza, Zerboni explicó que minutos antes de llegar a la rueda de prensa venía saliendo del hospital, dónde estuvo internado por cinco días como consecuencia de una hipoacusia súbita y vértigo.

Esto lo tiene preocupado y bajo tratamiento esperando que la sordera de su oído izquierdo no se convierta en permanente.

Minutos después de hablar sobre su presencia en la obra, explicó todo lo que ha pasado en términos de salud durante la última semana.

"Vengo saliendo del hospital en este segundo, (...) traté de pasarlo en alto, no me gusta victimizarme, siempre he sido un hombre atlético y fuerte, independientemente de la polémica que siempre la encaramos. Cuando consta de la salud traté de guardarlo; estuve cinco días internado en el hospital, me declararon hipoacusia súbita y un vértigo que se supone que debo de estar en casa", comenzó explicando Zerboni.

Siendo autocrítico de lo que pueda pasar, Zerboni no escondió su miedo de quedarse sordo permanente y llegó a comparar la situación, en tono de broma, con un borracho el cuál pierde el equilibrio constantemente.

"Desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo que no podía caminar, es por esto que estuve internado, ahorita voy como borrachito tambaleándome", añadió, provocando algunas risas en la conferencia.

Zerboni también habló de lo que será el tratamiento para el oído, con dosis de esteroides, y que en base a eso espera respuesta para conocer qué pasó, pero todo parece indicar que sufre de un fuerte virus.

"El oído está en tratamiento, esto va a costar de dos semanas, ruego salir adelante, pero rodeado de tanto talento no creo que tengamos problemas, al parecer no encontraron nada en las tomografías, al parecer es un virus. He estado muy triste, con mucho miedo, pero con mucha fe haciendo lo que más me gusta", indicó.

El anuncio de Zerboni termina por explicar la enigmática publicación que había hecho cuatro días atrás en su cuenta oficial de Instagram, dónde puso una foto de su rostro y un mensaje que alarmó a sus seguidores.

"Volveremos pronto, recemos", dijo Zerboni, sin dar a conocer en ese momento que estaba hospitalizado.

Zerboni espera recuperarse cuánto antes para no tener problemas con la obra de teatro y con la posible incorporación en La Casa de los Famosos All-Star, donde ya figura como uno de los favoritos de la gente sin haber hecho oficial su presencia.