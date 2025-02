La celebración de los 50 años del icónico programa de humor estadounidense SNL (Saturday Night Live) ha despertado muchos recuerdos entre los artistas que han pasado por el show, el elenco y, por supuesto, su creador y jefe Lorne Michaels, quien contó recientemente un enfrentamiento que tuvo nada más y nada menos que con la reina del pop Taylor Swift.

Te puede interesar: Adria Arjona y Jason Momoa hacen su debut como pareja y otras sorpresas en la alfombra roja de los 50 años de SNL

Según relató Michaels en una entrevista con Vulture, uno de los momentos más épicos de los últimos años en el programa fue cuando recibió una llamada de Taylor pidiéndole que eliminara un sketch relacionado con ella. Su respuesta fue brutal: un sonoro no y la frase de que él no "negocia con terroristas".

El squad de Taylor Swift

Todo pasó en 2015, cuando Swift sacó el video musical de su exitosa canción "Bad Blood" con su escuadrón de súper amigas, que incluía a las superestrellas Selena Gómez, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Cara Delevigne, Lena Dunham, Hailee Steinfeld, Elli Goulding, Zendaya, Hayley Williams y Lily Aldridge, entre otras.

El video y las reuniones con sus amigas inspiraron muchas imitaciones, incluidas dos escenas en SNL. Una de ellas reimaginó el momento icónico como una realidad postapocalíptica en la que Swift y sus amigas se apoderaron del mundo.

Otro sketch presentó a Tina Fey y Amy Poehler recreando la escena con Amy Schumer y Aidy Bryant como parte del grupo.

Michaels contó que SNL se puso en contacto con Swift con la esperanza de conseguir queaareciera en uno de los sketches. Sin embargo, la cantante llamó directamente al showrunner y le pidió que lo eliminara ¡ del programa.

"Taylor, no negocio con terroristas", respondió Michaels antes de colgar.

La reacción de Taylor Swift

SNL emitió el sketch como estaba previsto. A pesar de las dudas iniciales, Swift se puso en contacto con Michaels días después del episodio, le regaló flores y una nota que decía: "Espero que no haya rencor".

Desde entonces, Swift ha tenido una rica historia con SNL y ha aparecido en el programa varias veces, tanto como presentadora como invitada musical.

Como presentadora, Swift participó en el especial del 40.° aniversario de SNL, apareciendo en el sketch 'The Californians' en febrero de 2015. Luego hizo una aparición sorpresa para presentar al invitado musical Ice Spice.

Como invitada musical, apareció en noviembre de 2017 para interpretar 'Ready for It?' y 'Call It What You Want' de su álbum 'Reputation'. Apareció nuevamente en 2019 para interpretar 'False God' y 'Lover' de su álbum 'Lover'. En 2021, Swift interpretó la versión de 10 minutos de 'All Too Well" de Red (Taylor's Version)'.